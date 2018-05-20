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Трансляция
С конца
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'59
С правого фланга последовал заброс в штрафную площадь «Тамбова», Вавилин спокойно сыграл на выходе и забрал мяч.
'58
Кашчелан сейчас здорово отработал в обороне и смог Младен прервать достаточно опасную атаку «Амкара» у своей штрафной площади.
'57
Быстров попытался пройти вперёд по правому флангу, но его накрыл Сиваков и выбил мяч в аут.
'56
Мурнин из центра поля выполнил заброс к штрафной площади «Амкара», никто из партнёров не смог добраться до мяча.
'55
'54
'54
'54
Форбс пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, Вавилин без особых проблем забрал мяч в руки.
'53
Шевчук с левого фланга выполнил подачу на дальнюю штангу, Игнатович в касание пробил по воротам, мяч попал в сетку, но с внешней стороны.
'52
Быстров совершил рывок к штрафной площади «Амкара» и попытался выполнить передачу в центр, защитники пермского клуба вновь смогли перехватить мяч.
'51
Мурнин на этот раз решил разыграть угловой с Игнатовичем, но ничего интересного придумать игроки «Тамбова» далее так и не смогли.
'50
Мурнин с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Огуде головой выбил мяч на угловой.
'49
Шевчук с левого фланга выполнил передачу на ближнюю штангу на этот раз, Белоруков спокойно выбил мяч в аут.
'48
Шевчук с левого фланга выполнил передачу в центр штрафной площади, защитники «Амкара» оказались первыми на мяче.
'47
Идову из аута вбросил мяч в штрафную площадь, Форбс головой пробил по воротам, Вавилин был на месте.
'46
Начинается второй тайм!
'45+2
Рыбин с правого фланга теперь выполнил подачу на дальнюю штангу, Нигматуллин вновь без всяких проблем сыграл на выходе и мяч перехватил. А далее уже прозвучал свисток на перерыв. После первого тайма «Амкар» на выезде переигрывает «Тамбов» 1:0. Для «Тамбова» задача в этом матче теперь стоит очень тяжёлая, для выхода в Премьер-Лигу команде Андрея Талалаева нужно забивать четыре мяча.
'45+1
Последовал заброс далеко не самый удачный в штрафную площадь «Амкара», Нигматуллин спокойно сыграл на выходе и забрал мяч.
'45
Шевчук с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Белоруков не стал рисковать и головой выбил мяч на угловой. Мурнин с углового выполнил подачу также в центр штрафной площади, игроки «Амкара» очень уверенно отбились при этом стандарте. Роман Галимов также добавил две минуты к основному времени первого тайма.
'44
'43
Идову пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в Горбатюка.
'42
Сиваков из центра поля выполнил ещё один заброс к штрафной площади «Тамбова», защитники выбили мяч обратно к центру поля.
'41
Часовских слишком активно боролся за мяч у штрафной площади «Амкара» на правом фланге и в итоге нарушил правила против Сивакова.
'40
Из центра поля последовал очередной заброс к штрафной площади «Тамбова», Вавилин уверенно сыграл на выходе и забрал мяч.
'39
Теперь «Амкару» надо спокойно доиграть концовку первого тайма и во второй половине матча пермский клуб может окончательно закрыться и играть на результат.
'38
'38
Кашчелан у своей штрафной площади сбил Форбса. «Амкар» заработал очень опасный стандарт.
'37
Мищенко в центре поля нарушил правила против Форбса. Игроки «Амкара» никуда не спеша разыграли стандарт.
'36
Костюков перестарался в борьбе за верховой мяч у штрафной площади «Тамбова» и в итоге нарушил правила против Мищенко.
'35
У Быстрова при попытке подать в штрафную площадь «Амкара» мяч срезался с ноги и улетел за лицевую линию поля.
'34
'33
Ещё один угловой у ворот «Амкара». Мурнин выполнил подачу в центр штрафной площади на этот раз, Игнатович в борьбе за мяч сыграл рукой, Роман Галимов всё видел и дал свисток.
'32
Последовала подача на левый угол штрафной площади с углового в исполнении Мурнина, Шевчук в касание пробил по воротам, мяч попал в защитника «Амкара».
'31
Сиваков в борьбе с соперником выбил мяч головой на угловой, Нигматуллин не смог спасти свою команду от стандарта.
'30
Роман Галимов дал небольшую паузу футболистам чтобы те могли попить воды, сегодня в арене «Тамбова» было довольно душно.
'29
'28
Немного более-менее наша игра стала интереснее, но конечно же в этой встрече будет больше борьбы, а не голевых или интересных моментов.
'27
Игнатович в борьбе с защитниками «Амкара» пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч улетел немного в сторону от цели.
'26
Гол со стандарта выполнил подачу к левому углу штрафной площади, Конде в касание пробил в дальний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.
'25
Шляков на правом фланге на своей половине поля нарушил правила против Форбса в борьбе за верховой мяч. «Амкар» заработал неплохой стандарт.
'24
Белоруков со стандарта выполнил заброс на правый угол штрафной площади, Форбс головой сбросил мяч в центр, но там оказался только Вавилин.
'23
'23
Рыбин с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров не смог добраться до мяча.
'22
Болельщики «Тамбова» стараются активно поддерживать свою команду, сегодня практически полностью заполнена небольшая арена в городе.
'21
Угловой у ворот «Тамбова». Гол выполнил подачу на ближнюю штангу, хозяева поля довольно уверенно отвели угрозу от своих ворот.
'20
Сиваков и Игнатвович немного повздорили между собой в центре поля, пришлось Роману Галимову успокаивать футболистов.
'19
У Идову поехала нога на правом фланге и в итоге игрок «Амкара» упустил мяч в аут.
'18
Гол попытался пробить по воротам из-за пределов штрафной площади, но в самый последний момент Кашчелан выбил мяч у него из-под ног.
'17
С левого фланга последовала сильная подача на дальнюю штангу, Нигматуллин спокойно сыграл на выходе и забрал мяч.
'16
Рыбин в центре поля нарушил правила против Гола. Всё сильнее и сильнее начинают заводиться футболисты, так скоро дело и до жёлтых карточек может дойти.
'15
Шевчук с левого фланга выполнил подачу к линии вратарской, никто из форвардов «Тамбова» не смог пробить по воротам.
'14
Гол из центра поля выполнил заброс в центр штрафной площади «Тамбова», Форбс совсем немного не смог зацепиться за мяч и в итоге его на выходе забрал Вавилин.
'13
Кашчелан в центре поля нарушил правила против Гола. Игроки «Амкара» также никуда не спеша разыграли стандарт.
'12
Рыбин выполнил безадресный заброс в штрафную площадь «Амкара» из центра поля, там был только Нигматуллин.
'11
Достаточно много мелких фолов на старте матча, сегодня футболисты действуют достаточно нервно.
'10
Шевчук попытался пройти вперёд по правому флангу, но в борьбе с Идову игрок «Тамбова» упустил мяч в аут.
'9
Игнатович перестарался в борьбе за мяч у штрафной площади «Амкара» и в итоге нарушил правила против Конде.
'8
В первом матче на своём поле «Амкар» выиграл 2:0 и сегодня команда Вадима Евсеева конечно же будет играть исходя из этого результата.
'7
Угловой у ворот «Амкара». Мурнин выполнил подачу к линии вратарской, Идову головой выбил мяч в аут.
'6
Костюков в центре поля нарушил правила. Игроки «Тамбова» никуда не спеша разыграли стандарт.
'5
В целом игра начинается достаточно спокойно, игроки «Тамбова» и «Амкара» не спешат форсировать события.
'4
«СТЦ Тамбов» довольно маленькая арена, скамейка запасных и трибуна довольно близко также расположены к полю, далеко нечасто на таких сооружениях проходят матчи чемпионата России, пусть они и стыковые.
'3
Сразу со стандарта последовала передача от Быстрова на Игнатовича, но форвард «Тамбова» оказался в офсайде.
'2
Занев на правом фланге нарушил правила против Быстрова. «Тамбов» заработал неплохой стандарт.
'1
Матч стартовал!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного переходного матча за право играть в РФПЛ: «Тамбов» — «Амкар». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени. В первом матче победил «Амкар» — 2:0.