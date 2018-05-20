'45+2

Рыбин с правого фланга теперь выполнил подачу на дальнюю штангу, Нигматуллин вновь без всяких проблем сыграл на выходе и мяч перехватил. А далее уже прозвучал свисток на перерыв. После первого тайма «Амкар» на выезде переигрывает «Тамбов» 1:0. Для «Тамбова» задача в этом матче теперь стоит очень тяжёлая, для выхода в Премьер-Лигу команде Андрея Талалаева нужно забивать четыре мяча.