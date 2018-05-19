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Трансляция
С конца
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'44
Да Коста с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Вольф головой пробил по воротам, мяч улетел в сторону от цели.
'43
Алаба с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Абрахам головой выбил мяч подальше от своих ворот.
'42
Вольф выполнил передачу из центра поля на ход Боатнгу, Кевин-Принс оказался в офсайде.
'41
Заканчивается постепенно первый тайм, для «Айнтрахта» важно не пропустить до перерыва.
'40
Хамес со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, на этот раз Левандовски головой не смог толком пробить по воротам.
'39
Де Гузман на правом фланге нарушил правила против Левандовски. «Бавария» заработала относительно неплохой стандарт вновь.
'38
Ребич с левого фланга вошёл в штрафную площадь и выполнил передачу в центр штрафной площади, но Боатенг не поверил, что передача пройдёт и в итоге выключился из момента слишком рано.
'37
'37
Алькантара выполнил заброс на ход Мартинесу из центра поля, но Феликс Цвайер зафиксировал нарушение правил со тороны Хави против Хасебе.
'36
Левандовски со стандарта пробил по воротам, мяч пролетел рядом со штангой.
'35
Маскарель у своей штрафной площади нарушил правила против Рибери. «Бавария» заработала опасный стандарт.
'34
Алаба выполнил подачу в центр штрафной площади с левого фланга, после борьбы мяч отскочил к Мюллеру, который пробил по воротам, Градецки был на месте.
'33
Алькантара пробил по воротам с дальней дистанции, мяч полетел слишком высоко.
'32
Хамес со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Абрахам оказался первым на мяче, а затем отбиться ему помогли партнёры по команде.
'31
Хасебе на своей половине поля нарушил правила против Левандовски. «Бавария» заработала неплохой стандарт.
'30
Виллемс с левого фланга выполнил подачу к линии вратарской, Ульрайх уверенно сыграл на выходе и выбил мяч за пределы штрафной площади.
'29
Алькантара нарушил правила против Виллемса на половине поля «Айнтрахта». Команда из Франкфурта-на-Майне спокойно разыграла стандарт.
'28
Хамес с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Виллемс головой выбил мяч в аут.
'27
Рибери выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Левандовски в касание пробил в дальний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.
'26
Де Гузман выполнил подачу в центр штрафной площади с углового, Хуммельс головой выбил мяч подальше от своих ворот и «Бавария» сразу отправилась в контратаку.
'25
Да Коста с правого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в Рибери и ушёл на угловой.
'24
Мюллер с правого фланга выполнил подачу к линии вратарской, Киммих успел к мячу раньше Градецки, но головой отправить мяч в ворота Йозуа не смог.
'23
Боатенг при попытке перехватить мяч в центре поля подыграл себе рукой, Феликс Цвайер всё видел и дал свисток.
'22
Вольф выполнил подачу в штрафную площадь «Баварии» с правого фланга, мяч полетел слишком высоко и Ребич не смог за него побороться.
'21
Хуммельс выполнил хорошую передачу на ход Рибери, боковой арбитр ошибочно зафиксировал офсайд у игрока «Баварии» на этот раз.
'20
Хамес попытался выполнить передачу в центр штрафной площади, защитники «Айнтрахта» спокойно перехватили мяч.
'19
Зюле из центра поля выполнил передачу в штрафную площадь на Левандовски, форвард «Баварии» оказался в офсайде.
'18
«Бавария» сейчас конечно же будет куда активнее и чаще атаковать, откладывать ответный мяч в ворота «Айнтрахта» явно не нужно.
'17
Хамес со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, мяч попал в плечо Мюллеру и пролетел рядом со штангой.
'16
Да Коста на левом фланге нарушил правила против Рибери. «Бавария» заработала относительно неплохой стандарт.
'15
Всё нормально с Анте Ребичем, игрок «Айнтрахта» готов продолжать матч.
'14
Зюле в центре поля нарушил правила против Ребича в борьбе за верховой мяч. Вышли на поле врачи «Айнтрахта», небольшая пауза в игре.
'13
Рибери с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Левандовски в борьбе с защитниками не смог пробить по воротам.
'12
Алькантара перестарался в борьбе за мяч у штрафной площади «Айнтрахта» и в итоге нарушил правила против да Косты.
'11
'10
Хамес со стандарта с правого фланга выполнил подачу к линии штрафной площади, игроки «Айнтрахта» довольно спокойно отбились.
'8
Левандовский пробил поверх стенки и пробил в перекладину! А добивания не случилось — повезло «Айнтрахту».
'7
'6
Хамес вырезал шикарную передачу на ход Киммиху! Йозуа мог выскочить один на один, но подвела обработка мяча.
'4
«Бавария» провела атаку по центру. Мюллер пробил с дальней дистанции — мяч улетел на трибуну.
'2
Мануэль Нойер наконец-то попал в заявку — он наблюдает за ходом игры со скамейки.
'1
Матч начался! Футболисты «Айнтрахта» разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию финального матча Кубка Германии: «Бавария» — «Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майне). Начало встречи запланировано на 21:00 по московскому времени.