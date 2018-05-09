'45+1

Куадрадо выполнил подачу к линии вратарской с правого фланга, Доннарумма спокойно сыграл на выходе и забрал мяч. Бенатиа на правом фланге нарушил правила против Чалханоглу, а Антонио Дамато в итоге решил дать свисток на перерыв. Игроки «Милана» вспылили, пришлось Деннаро Гаттузо вмешаться и увести своих футболистов в раздевалку. Пока игра в финале Кубка Италии очень неплохая, нейтральным болельщикам особо скучать не приходится. «Ювентус» и «Милан» стараются регулярно атаковать, но пока забитых мячей у нас нет, посмотрим, что будет дальше, а пока немного отдохнём.