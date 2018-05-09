- 225626 просмотров Президент Владимир Путин приехал на свою четвертую инаугурацию на новом отечественном лимузине...
- 194906 просмотров Онлайн-трансляция церемонии инаугурации Владимира Путина
- 175174 просмотра Сборная России разгромила команду Белоруссии на ЧМ-2018
- 103935 просмотров Дмитрий Медведев стал кандидатом в премьеры и назвал своих будущих заместителей
- 96453 просмотра На церемонии инаугурации Владимира Путина на четвертый президентский срок в Кремль пригласили более...
- 92525 просмотров Пашинян стал премьер-министром Армении
- 83920 просмотров Депутаты Госдумы утвердили Дмитрия Медведева на пост премьер-министра
Трансляция
С конца
Не обновлять Обновлять
'45+1
Куадрадо выполнил подачу к линии вратарской с правого фланга, Доннарумма спокойно сыграл на выходе и забрал мяч. Бенатиа на правом фланге нарушил правила против Чалханоглу, а Антонио Дамато в итоге решил дать свисток на перерыв. Игроки «Милана» вспылили, пришлось Деннаро Гаттузо вмешаться и увести своих футболистов в раздевалку. Пока игра в финале Кубка Италии очень неплохая, нейтральным болельщикам особо скучать не приходится. «Ювентус» и «Милан» стараются регулярно атаковать, но пока забитых мячей у нас нет, посмотрим, что будет дальше, а пока немного отдохнём.
'45
Одну минуту добавил Антонио Дамато к основному времени первого тайма.
'44
Чалахноглу в центре поля нарушил правила против Куадрадо. «Ювентус» вновь никуда не спеша разыграл стандарт.
'43
Романьоли оказался под прессингом Дибалы и в итоге аут далеко не самый приятный будет для «Милана» у своей штрафной площади.
'42
Всё нормально с Хедирой, как минимум первый тайм игрок «Ювентуса» сможет доиграть.
'41
Хедира получил повреждение в борьбе за мяч у штрафной площади «Милана» с Родригесом, вышли на поле врачи «Ювентуса», пауза в игре.
'40
Против Дибалы нарушили правила в центре поля. Игроки «Ювентуса» никуда не спеша разыграли стандарт.
'39
Бонавентура пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч пролетел над перекладиной.
'38
Куадрадо с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Манджукич головой пробил по воротам, Доннарумма был на месте.
'37
Сусо перестарался в борьбе за мяч на правом фланге у штрафной площади «Ювентуса» и в итоге нарушил правила против Асамоа.
'36
Чалахноглу с левого фланга выполнил подачу на дальнюю штангу, Асамоа оказался первым на мяче.
'35
Куадрадо получил мяч на правом углу штрафной площади с разу пробил в ближний угол ворот, мяч полетел слишком высоко.
'34
Дибала со входа в штрафную площадь пробил по воротам, мяч полетел точно в руки Доннарумме.
'33
Кессье в центре поля в борьбе с Асамоа подыграл себе рукой, Антонио Дамато всё видел и дал свисток.
'32
Сусо с правого фланга вновь выполнил подачу в штрафную площадь «Ювентуса», после борьбы за мяч Бонавентура пробил по воротам с линии штрафной, мяч улетел в сторону от цели.
'31
Сусо с углового выполнил подачу на ближнюю штангу, Асамоа головой выбил мяч подальше от своих ворот.
'30
Сусо пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, случился небольшой рикошет, но Буффон в прыжке всё же смог перевести мяч на угловой.
'29
Калабрия с правого фланга выполнил подачу на левый угол штрафной площади, но там вообще никого из партнёров не оказалось.
'28
Куадрадо попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, но в борьбе с Родригесом Хуан сыграл так неудачно, что даже углового для своей команды ему не удалось заработать.
'27
Коста с левого фланга выполнил передачу к линии штрафной площади, Дибала попытался пробить по воротам «боковыми ножницами», но Пауло не смог толком попасть по мячу.
'26
Чуть ранее Чалханоглу упал у штрафной площади «Ювентуса» в борьбе с Хедирой, но Антонио Дамато оставил тот эпизод без внимания.
'25
Сусо с правого фланга выполнил передачу к линии вратарской, вновь игроки «Ювентуса» смогли отвести угрозу от своих ворот.
'24
Матюиди попытался сам пройти по центру к штрафной площади «Милана», но такая дерзкая попытка успехом конечно же не завершилась.
'23
Родригес с левого фланга выполнил передачу на ближнюю штангу, Кутроне в борьбе с защитниками не смог зацепиться за мяч.
'22
Дибала с правого фланга выполнил подачу на дальнюю штангу на Манджукича, Доннарумма уверенно сыграл на выходе и сыграв кулаками не дал сопернику добраться до мяча.
'21
Бонавентура с левого фланга также выполнил слишком сильную передачу в штрафную площадь «Ювентуса», Кутроне не мог никак побороться за мяч.
'20
У Куадрадо свалился мяч с ноги при подаче с правого фланга, мяч в итоге полетел слишком высоко и улетел за лицевую линию поля.
'19
Антонио Дамато сейчас помешал Патрику Кутроне принять мяч в центре поля, форвард «Милана» оказался не очень доволен положением арбитра на поле.
'18
Коста попытался отыграться с Дибалой, но ответная передача от Пауло получилась слишком сильной, мяч в итоге улетел в аут.
'17
Коста с левого фланга выполнил передачу к линии штрафной площади на Матюиди, Блез выполнил передачу на Дибалу, который пробил в угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.
'16
Хедира с правого фланга выполнил заброс в штрафную площадь «Милана» на этот раз, вновь никто из партнёров не смог зацепиться за мяч.
'15
Барцальи решил пробить по воротам с дальней дистанции, мяч попал в защитника «Милана».
'14
Довольно активно финал Кубка Италии начинают «Ювентус» и «Милан», пока следить за матчам очень интересно.
'13
Куадрадо с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Романьоли головой выбил мяч на угловой, но Калабрия смог совершить рывок и выбить мяч в аут.
'12
Манджукич выполнил неудачную передачу на правый угол штрафной площади на Хедиру, мяч полетел слишком сильно и в итоге ушёл за лицевую линию поля.
'11
Сусо попытался выполнить проникающую передачу в штрафную площадь «Ювентуса», но Бенатиа вновь был хорош на перехвате.
'10
Дибала теперь выполнил подачу к линии штрафной площади с углового, Коста в касание пробил в угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.
'9
Угловой у ворот «Милана». Дибала выполнил подачу на ближнюю штангу, Родригес в борьбе с Хедирой выбил мяч на повторный корнер.
'8
Опасный момент у ворот «Ювентуса». Кутроне отыгрался с Чалахноглу и пробил по воротам со входа в штрафную площадь, Буффон выручил свою команду.
'7
Кессье с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Бенатиа без всяких проблем выбил мяч подальше от своих ворот.
'6
При этом сейчас Чалханоглу играя в подкате против Куадрадо достаточно сильно ускорился, поле всё же мокрое, придётся на это делать поправки.
'5
В Риме сегодня идёт небольшой дождь, но пока сильно на ходе встречи это сказаться недолжно.
'4
Теперь уже достаточно опасная передача последовала на Хедиру, но у Сами не получился удар по воротам и в итоге мяч на выходе забрал Доннарумма.
'3
Куадрадо выполнил передачу к линии штрафной площади на Манджукича, защитники «Милана» сыграли внимательно и мяч перехватили.
'2
«Ювентус» сразу начинает матч с атак, но «Милан» пока достаточно внимательно играет в обороне.
'1
Матч стартовал!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию финального матча Кубка Италии: «Ювентус» — «Милан». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.