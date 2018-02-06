Курсы валют$ 56.85 (+0.021) 70.40 (+0.075)
title=''
Украина: «простое» решение от Поклонской
title=''
Суд не помог россиянам поехать
в Пхенчхан
Подпишитесь на оповещения
от Газеты.Ru
Дополнительно подписаться
на сообщения раздела СПОРТ
Отклонить
Подписаться
Получать сообщения
раздела Спорт
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Товарищеские матчи (клубы)
16:00
Локомотив М Кальмар
1:1
закончен
Италия / Серия А
22:45
ЛациоДженоа
1:2
закончен
Испания / Примера
23:00
Лас-ПальмасМалага
1:0
закончен
Англия / Премьер-лига
23:00
УотфордЧелси
4:1
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Нью-Йорк АйлендерсНэшвилл Предаторз
4:5 (ОТ)
закончен
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсАнахайм Дакс
7:4
закончен
04:30
Даллас СтарзНью-Йорк Рейнджерс
2:1
закончен
05:00
Эдмонтон ОйлерзТампа-Бэй Лайтнинг
6:2
закончен
Единая лига ВТБ
19:30
ЦСКА Химки
90:71
закончен
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Детройт ПистонсПортленд Трэйл Блэйзерс
111:91
закончен
03:00
Индиана ПэйсерсВашингтон Уизардс
102:111
закончен
03:30
Майами ХитОрландо Мэджик
109:111
закончен
04:00
Нью-Орлеан ПеликансЮта Джаз
109:133
закончен
05:00
Денвер НаггетсШарлотт Хорнетс
121:104
закончен
06:00
Сакраменто КингзЧикаго Буллз
104:98
закончен
06:30
Лос-Анджелес КлипперсДаллас Маверикс
104:101
закончен
Олимпизм / Пхенчхан-2018
10:00
МОК отказал 15 оправданным россиянам в приглашении на Олимпиаду
закончен
Мини-футбол / ЧЕ по мини-футболу
23:00
Четвертьфинал. Словения — Россия
закончен
Товарищеские матчи (клубы)
18:00
Краснодар Стрёмсгодсет
2:1
закончен
20:00
ЦСКА Эльче
3:0
закончен
Юношеская лига УЕФА
18:00
Интер М U19 Спартак М U19
3:3 (3:1)
закончен
Кубок Франции
20:30
Бур-ан-БрессМарсель
0:9
закончен
23:05
СошоПСЖ
1:4
закончен
Кубок Германии
20:30
Падерборн 07Бавария
0:6
закончен
22:45
БайерВердер
4:2 (ДВ)
закончен
Кубок Англии
22:45
Бирмингем СитиХаддерсфилд Таун
1:4 (ДВ)
закончен
23:05
Суонси СитиНоттс Каунти
8:1
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Коламбус Блю ДжекетсВашингтон Кэпиталз
1:0
1 период
03:00
Каролина ХаррикейнзФиладельфия Флайерз
0:0
1 период
03:00
Питтсбург ПингвинзВегас Голден Найтс
0:1
1 период
03:00
Баффало СэйбрзАнахайм Дакс
0:0
1 период
03:30
Флорида ПантерзВанкувер Кэнакс
не начался
03:30
Детройт Ред УингзБостон Брюинз
не начался
03:30
Оттава СенаторзНью-Джерси Дэвилз
не начался
04:00
Виннипег ДжетсАризона Койотс
не начался
04:00
Сент-Луис БлюзМиннесота Уайлд
не начался
04:30
Чикаго БлэкхоуксКалгари Флэймз
не начался
05:00
Колорадо ЭвеланшСан-Хосе Шаркс
не начался
Еврокубок
20:15
Галатасарай Альба
92:97
закончен
22:30
Реджо-Эмилия АСВЕЛ
75:68
закончен
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Орландо МэджикКливленд Кавальерс
online
03:30
Торонто РэпторсБостон Селтикс
не начался
03:30
Атланта ХоуксМемфис Гриззлиз
не начался
03:30
Бруклин НетсХьюстон Рокетс
не начался
03:30
Нью-Йорк НиксМилуоки Бакс
не начался
04:00
Филадельфия СиксерсВашингтон Уизардс
не начался
06:30
Голден Стэйт УорриорзОклахома-Сити Тандер
не начался
06:30
Лос-Анджелес ЛейкерсФиникс Санз
не начался
Олимпизм / Пхенчхан-2018
10:25
Российские спортсмены подали на МОК в Федеральный суд
закончен
Олимпизм / Заседание суда в Пхенчхане
06:00
Решается судьба россиян
не начался
Товарищеские матчи (клубы)
17:00
Динамо М Амкар
не начался
17:00
Ахмат Жальгирис
не начался
18:30
Зенит Црвена Звезда
не начался
20:30
Спартак М Спарта П
не начался
Юношеская лига УЕФА
19:00
Краснодар U19 Реал Мадрид U19
не начался
Кубок Франции
20:30
МетцКан
не начался
20:30
ЛансТруа
не начался
23:00
МонпельеЛион
не начался
Кубок Германии
20:30
Айнтрахт ФМайнц
не начался
22:45
Шальке-04Вольфсбург
не начался
Кубок Англии
22:45
Тоттенхэм ХотспурНьюпорт Каунти
не начался
Кубок Испании
23:30
СевильяЛеганес
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:30
Торонто Мэйпл ЛифсНэшвилл Предаторз
не начался
04:00
Нью-Йорк РейнджерсБостон Брюинз
не начался
06:30
Лос-Анджелес КингзЭдмонтон Ойлерз
не начался
Еврокубок
20:00
Летувос Ритас Бавария
не начался
20:00
УНИКС Лимож
не начался
21:00
Будучность Цедевита
не начался
21:00
Доломити Энергия Локомотив-Кубань
не начался
22:45
Ауксилиум Торино Зенит
не начался
23:00
Гран Канария Дарушшафака
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Детройт ПистонсБруклин Нетс
не начался
03:30
Майами ХитХьюстон Рокетс
не начался
04:00
Кливленд КавальерсМиннесота Тимбервулвз
не начался
04:00
Мемфис ГриззлизЮта Джаз
не начался
04:00
Нью-Орлеан ПеликансИндиана Пэйсерс
не начался
06:30
Финикс СанзСан-Антонио Спёрс
не начался
ЦСКА Эльче
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев РИА Новости
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев

Акинфеев не пропустил в Испании

ЦСКА разгромил «Эльче» в Испании

Московский ЦСКА разгромил испанский «Эльче» на тренировочном сборе в Испании. «Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию.
  |   06 февраля 20:00   |  закончен
ЦСКА
3:0
Эльче
3:0
Стадион «Пинатар Арена», Кампоамор | Главный судья:
Муса 22'
Витиньо 40'
Акинфеев 46'
Вернблум 46'
Муса 61'
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
'90
Матч окончен! ЦСКА разгромил испанский «Эльче» в товарищеской встрече. Москвичи практически не допускали ошибок в обороне, а нападении показали неплохую эффективность, играя в разнообразный атакующий футбол. Хорошая тренировочная игра для «армейцев».
'88
Муса выскочил на свидание с Вальехо и пробросил мяч в сторону мимо голкипера, а там оказался Дзагоев, у которого был офсайд.
'87
Вальехо пропустил мяч под своей ногой, но сумел навязать борьбу Мусе и забрать снаряд в руки со второй попытки.
'85
Очередной угловой ЦСКА оказался безрезультатным — навес Натхо получился слишком слабым, мяч прилетел к сопернику.
'82
Василий Березуцкий после навеса Натхо с углового неточно пробил головой.
'80
Оливейра отразил опасный прострел Витиньо.
'77
Витиньо неудачно обработал заброс, далеко отпустив от себя мяч. А мог получится выход один на один у бразильца.
'75
Испанцы перехватили инициативу, но обострить никак не получается.
'73
Муса обработал пас Витиньо в положении вне игры.
'72
Помазуну пришлось выйти за пределы своей штрафной, чтобы опередить нападающего и выбить мяч в поле.
'70
Гордюшенко вышел в полузащиту ЦСКА.
'70
Головин ушёл.
'69
Дзагоев после отбора у штрафной испанцев отыграл на Натхо, у которого не получился обводящий удар.
'68
Лоло опасно пробил из-за пределов штрафной, мяч прошёл чуть выше перекладины.
'67
Натхо здорово сыграл в отборе недалеко от штрафной ЦСКА.
'66
Василий Березуцкий сорвал контратаку испанцев, сыграв на перехвате на чужой половине поля.
'64
Витиньо и Муса не воспользовались нервной игрой обороны «Эльче» при простреле Головина.
'63
Натхо резко сделал обостряющий пас, но получилось слишком слабо, защитник успел сыграть на перехвате.
'61
ГОЛ! Дубль Мусы! Головин подключил справа Фернандеса, который прострелил на ближний край вратарской, откуда без сопротивления пробил Муса.
'60
У Мусы зафиксировали положение вне игры.
'58
Провенсио заработал штрафной в центре поля.
'55
Лоло после серии финтов пробил из-за пределов штрафной возле ближней штанги.
'54
Дзагоев выпустил мяч в аут, не подстроившись под передачу партнёра.
'53
Витиньо выдал неточный пас в штрафную «Эльче».
'51
Васин подхватил мяч в штрафной «Эльче» и в попытке пройти нескольких соперников нарушил правила.
'49
Кучаев отобрал мяч у соперника вблизи своей штрафной и сразу получил по ногам.
'48
Витиньо выскочил на свидание с Вальехо, но не попал в створ, после чего арбитр дал свисток о положении вне игры бразильца.
'46
Помазун и Игнашевич в игре.
'46
Акинфеева и Вернблума заменили в перерыве.
'46
Начался второй тайм.
'45
Закончился первый тайм. Товарищеский матч с «Эльче», точнее первый его тайм, оказался лёгкой прогулкой для ЦСКА. «Армейцы» играли в комбинационный футбол, забили два явно лёгких гола и без труда отработали в обороне. Перерыв.
'45
Васин отразил прострел испанцев, а в следующей атаке Каба не смог зацепиться за длинную передачу.
'42
Каба и Василий Березуцкий повздорили после жёсткой верховой борьбы. Арбитр успокоил игроков.
'41
Витиньо грубо сбили на фланге в момент передачи бразильца. Обошлось без карточки.
'39
ГОЛ! Второй гол ЦСКА на счету Витиньо. Кучаев сыграл на ход Головину, а Александр прострелил к вратарской на свободного Витиньо, который легко расстрелял ворота Вальехо.
'39
Каба немного не успел за прострелом с фланга.
'38
Витиньо нарушил правила на чужой половине поля.
'35
Каба решил технично развернуться вблизи Вернблума, который быстро сработал в отборе, оставив форварда ни с чем.
'33
Мусе не дали выйти на ударную позицию, чётко сыграв в отборе.
'32
Дзагоев классно ушёл от соперника в центре поля, а затем сыграл на Витиньо, который оказался под двойной опекой.
'30
Розыгрыш углового ЦСКА привёл к нарушению «армейцев» в атаке.
'29
Прострел Витиньо был блокирован, а после рикошета мяч закрутился в створ ворот, которые успел сохранить в неприкосновенности Вальехо.
'28
После потери Дзагоева испанцы заработали угловой.
'27
Пераль показал отличный дриблинг, уйдя от троих соперников, но последующий проникающий пас был перехвачен.
'26
Акинфеев под прессингом Каба выбил мяч в аут.
'24
Витиньо ошибся с пасом на ход Кучаеву, подарив сопернику аут.
'22
ГОЛ! Очень лёгкий гол ЦСКА. Дзагоев разыграл стеночку с Головиным, выскочил на свидание с Вальехо и откинул мяч Мусе на пустые ворота. Футболист, арендованный у «Лестера», спокойно пробил в дальний угол.
'21
Кучаеву помешали прорваться по флангу, вовремя сыграв в аут.
'19
Испанцы никак не могут зацепиться за мяч на половине поля ЦСКА. Очень много потерь у «Эльче».
'17
Головин заработал угловой, получив при этом удар по ноге.
'16
Головин испортил отличную контратаку ЦСКА три в три.
'14
Натхо неудачно разыграл стандарт с фланга, сделав слишком низкий навес.
'13
Дзагоев выскочил на свидание с голкипером испанцев, ушёл влево и пробил по пустым воротам, которые успел спасти сыгравший в отчаянном подкате защитник!
'12
Вальехо среагировал на опаснейший удар Витиньо с центра штрафной!
'11
Витиньо чуть не воспользовался ошибкой соперника, подхватив мяч в чужой штрафной, но последующий удар бразильца в голкипера был блокирован, а ассистент арбитра ещё и офсайд увидел у форварда ЦСКА.
'10
Муса потерял мяч, пытаясь обыграть двух соперников у лицевой линии.
'8
Лоло после потери мяча сразу же сбил Головина.
'7
Дальний удар Провенсио был блокирован.
'6
Голкипер «Эльче» вовремя выбежал на край своей штрафной, забрав длинную передачу Василия Березуцкого.
'5
Витиньо сделал плохой пас на ход Мусе, который был закрыт защитником.
'3
Головин пытался накрыть соперника у чужой штрафной, но после успешного отбора арбитр зафиксировал фол.
'2
«Армейцы» завладели мячом на старте матча, играя в пас без обострения.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: ЦСКА — «Эльче». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени. Игра пройдёт в Испании, где ЦСКА проводит сборы.