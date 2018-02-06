'90
Матч окончен! ЦСКА разгромил испанский «Эльче» в товарищеской встрече. Москвичи практически не допускали ошибок в обороне, а нападении показали неплохую эффективность, играя в разнообразный атакующий футбол. Хорошая тренировочная игра для «армейцев».
'88
Муса выскочил на свидание с Вальехо и пробросил мяч в сторону мимо голкипера, а там оказался Дзагоев, у которого был офсайд.
'87
Вальехо пропустил мяч под своей ногой, но сумел навязать борьбу Мусе и забрать снаряд в руки со второй попытки.
'85
Очередной угловой ЦСКА оказался безрезультатным — навес Натхо получился слишком слабым, мяч прилетел к сопернику.
'82
Василий Березуцкий после навеса Натхо с углового неточно пробил головой.
'80
Оливейра отразил опасный прострел Витиньо.
'77
Витиньо неудачно обработал заброс, далеко отпустив от себя мяч. А мог получится выход один на один у бразильца.
'75
Испанцы перехватили инициативу, но обострить никак не получается.
'73
Муса обработал пас Витиньо в положении вне игры.
'72
Помазуну пришлось выйти за пределы своей штрафной, чтобы опередить нападающего и выбить мяч в поле.
'70
'70
'69
Дзагоев после отбора у штрафной испанцев отыграл на Натхо, у которого не получился обводящий удар.
'68
Лоло опасно пробил из-за пределов штрафной, мяч прошёл чуть выше перекладины.
'67
Натхо здорово сыграл в отборе недалеко от штрафной ЦСКА.
'66
Василий Березуцкий сорвал контратаку испанцев, сыграв на перехвате на чужой половине поля.
'64
Витиньо и Муса не воспользовались нервной игрой обороны «Эльче» при простреле Головина.
'63
Натхо резко сделал обостряющий пас, но получилось слишком слабо, защитник успел сыграть на перехвате.
'61
'60
У Мусы зафиксировали положение вне игры.
'58
Провенсио заработал штрафной в центре поля.
'55
Лоло после серии финтов пробил из-за пределов штрафной возле ближней штанги.
'54
Дзагоев выпустил мяч в аут, не подстроившись под передачу партнёра.
'53
Витиньо выдал неточный пас в штрафную «Эльче».
'51
Васин подхватил мяч в штрафной «Эльче» и в попытке пройти нескольких соперников нарушил правила.
'49
Кучаев отобрал мяч у соперника вблизи своей штрафной и сразу получил по ногам.
'48
Витиньо выскочил на свидание с Вальехо, но не попал в створ, после чего арбитр дал свисток о положении вне игры бразильца.
'46
'46
'46
Начался второй тайм.
'45
Закончился первый тайм. Товарищеский матч с «Эльче», точнее первый его тайм, оказался лёгкой прогулкой для ЦСКА. «Армейцы» играли в комбинационный футбол, забили два явно лёгких гола и без труда отработали в обороне. Перерыв.
'45
Васин отразил прострел испанцев, а в следующей атаке Каба не смог зацепиться за длинную передачу.
'42
Каба и Василий Березуцкий повздорили после жёсткой верховой борьбы. Арбитр успокоил игроков.
'41
Витиньо грубо сбили на фланге в момент передачи бразильца. Обошлось без карточки.
'39
'39
Каба немного не успел за прострелом с фланга.
'38
Витиньо нарушил правила на чужой половине поля.
'35
Каба решил технично развернуться вблизи Вернблума, который быстро сработал в отборе, оставив форварда ни с чем.
'33
Мусе не дали выйти на ударную позицию, чётко сыграв в отборе.
'32
Дзагоев классно ушёл от соперника в центре поля, а затем сыграл на Витиньо, который оказался под двойной опекой.
'30
Розыгрыш углового ЦСКА привёл к нарушению «армейцев» в атаке.
'29
Прострел Витиньо был блокирован, а после рикошета мяч закрутился в створ ворот, которые успел сохранить в неприкосновенности Вальехо.
'28
После потери Дзагоева испанцы заработали угловой.
'27
Пераль показал отличный дриблинг, уйдя от троих соперников, но последующий проникающий пас был перехвачен.
'26
Акинфеев под прессингом Каба выбил мяч в аут.
'24
Витиньо ошибся с пасом на ход Кучаеву, подарив сопернику аут.
'22
'21
Кучаеву помешали прорваться по флангу, вовремя сыграв в аут.
'19
Испанцы никак не могут зацепиться за мяч на половине поля ЦСКА. Очень много потерь у «Эльче».
'17
Головин заработал угловой, получив при этом удар по ноге.
'16
Головин испортил отличную контратаку ЦСКА три в три.
'14
Натхо неудачно разыграл стандарт с фланга, сделав слишком низкий навес.
'13
Дзагоев выскочил на свидание с голкипером испанцев, ушёл влево и пробил по пустым воротам, которые успел спасти сыгравший в отчаянном подкате защитник!
'12
Вальехо среагировал на опаснейший удар Витиньо с центра штрафной!
'11
Витиньо чуть не воспользовался ошибкой соперника, подхватив мяч в чужой штрафной, но последующий удар бразильца в голкипера был блокирован, а ассистент арбитра ещё и офсайд увидел у форварда ЦСКА.
'10
Муса потерял мяч, пытаясь обыграть двух соперников у лицевой линии.
'8
Лоло после потери мяча сразу же сбил Головина.
'7
Дальний удар Провенсио был блокирован.
'6
Голкипер «Эльче» вовремя выбежал на край своей штрафной, забрав длинную передачу Василия Березуцкого.
'5
Витиньо сделал плохой пас на ход Мусе, который был закрыт защитником.
'3
Головин пытался накрыть соперника у чужой штрафной, но после успешного отбора арбитр зафиксировал фол.
'2
«Армейцы» завладели мячом на старте матча, играя в пас без обострения.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: ЦСКА — «Эльче». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени. Игра пройдёт в Испании, где ЦСКА проводит сборы.