На этом наша трансляция подошла к концу. До новых встреч!
«Арсенал» одержал волевую победу над «Челси» в полуфинале Кубка английской Лиги. Только пятая встреча между этими клубами в сезоне завершилась результативно. До этого команды неизменно играли вничью. Теперь в финале Кубка «Арсенал» сыграет на «Уэмбли» с «Манчестер Сити» Гвардиолы.
Сразу раздается свисток судьи. Матч окончен победой «Арсенала»!
Последний угловой в матче подает «Челси». Кабальеро прибежал в штрафную. Плохая получилась подача, и упустили гости свой последний шанс.
Алонсо подавал в штрафную в надежде заработать угловой, но мяч отскочил к испанцу, и будет удар от ворот.
Начали финальный штурм футболисты «Челси».
Алонсо пробил, но запустил мяч на трибуны.
Многовато стали ошибаться обе команды в передачах. Так можно и доиграться.
Не смог Дзаппакоста убежать по правому флангу — Монреаль выбил мяч в подкате.
Аспиликуэта на ровном месте потерял мяч в центре поля. Не идет игра у «Челси».
Алонсо от отчаяния решил пробить метров с 20, но много выше ворот.
Очень хорошо играют в эти минуты «канониры». Не дают сопернику разворачивать атаки, уверенно играют в отборе и стараются зажать «Челси» на своей половине поля.
Теперь уже «Челси» активизировался и перестал отсиживаться в обороне.
Не сбавляют обороты «канониры». Продолжают позиционные атаки, вынуждая соперника подолгу играть без мяча.
Мозес получил горчичник за грубый подкат.
Ляказетт потрудился в поте лица в штрафной — получил мяч, развернулся, ушел от защитника, увидел набегавшего Джаку и отдал ему точную передачу, которую тот легко замкнул.
Канте сфолил в центре поля на Уилшире, и оба недовольны. Француз тем, что судья вообще определил фол, а англичанин требовал желтую карточку.
Снова завладели мячом «канониры». Пока неспешно разворачиваются на чужой половине.
И снова Азар едва не убежал от соперников, но Косельни опять сыграл надежно.
С первых же секунд бросились в атаку «канониры».
Эксперт портала «Рейтинг букмекеров» Алексей Андронов считает, что в отличие от первой встречи сегодня команды забьют более трех мячей. «Я думаю, что забитые голы в этом матче должны быть. Наверное, каждая из команд должна понимать, что одного мяча для прохода дальше может и не хватить», — полагает Андронов.
В первой четверти тайма обменялись голами команды, но после этого несколько сбавили в скорости, и больше мячей мы пока не видели. Но «Арсеналу» надо забивать, так как их не устраивает результативная ничья, потому первый матч на «Стэмфорд Бридж» завершился вничью 0:0.
Азар попытался пройти по левому флангу, но был вынужден отыграть назад.
Педро с левого фланга подавал в штрафную, но мяч не дошел до адресата.
«Арсенал» стал чаще появляться на половину поля соперника, но пока не атакует остро.
Успокоилась игра. Стали медленнее передвигаться футболист, и стало меньше острых и быстрых передач.
Гости долго перепасовываются на половине поля соперника, но не могут пробиться к штрафной.
Опасный штрафной пробьют хозяева. Мяч на правом фланге в полуметре от штрафной.
Все еще вдесятером играют гости, но продолжают атаковать.
Несколько раз доставляли гости мяч в штрафную, но защитники «Арсенала» не позволили пробить сопернику.
Территориальным преимуществом владеет «Челси». Их устраивает этот счет, и не бегут без оглядки в атаку подопечные Конте.
Не добежал Озил до длинной передачи на левый фланг.
Не получилось выиграть воздух, но продолжают позиционную атаку «пенсионеры».
Замыкал защитник подачу с углового. Возможно, что и автогол запишут, потому что мяч залетел в ворота после двух рикошетов.
Все в порядке с Кабальеро. Матч продолжается.
Педро получил мяч на подступах к штрафной и в касание перевел его на ход Азару, который в штрафной уже легко разобрался с Оспиной. Теперь «Арсеналу» надо забивать два мяча. Дополнительного времени уже не будет.
Последовал пас на Мозеса на линию штрафной, но тот пробил мимо ворот.
Первое нарушение в матче. Монреаль подставил подножку Азару в центре поля.
Выходят команды на поле. И через несколько мгновений начнется этот увлекательный матч.
«Челси»: Кабальеро, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Мозес, Бакайоко, Канте, Алонсо, Виллиан, Азар, Педро.
Познакомимся со стартовыми составами.
«Арсенал»: Оспина, Бельерин, Мустафи, Косельни, Монреаль, Эль-Ненни, Уилшир, Джака, Озил, Айуоби, Ляказетт.
Это будет принципиальное для этого сезона противостояние. Команды встречались между собой уже четырежды в этом году, и все матчи завершились вничью. Первая полуфинальная игра кубка завершилась со счетом 0:0.
Добро пожаловать в Лондон на стадион «Эмирейтс»! Уже совсем скоро начнется ответный матч Кубка английской Лиги между «Арсеналом» и «Челси».
Текстовая онлайн-трансляция матча начнется в 22:30 по московскому времени.
Лондонские «Арсенал» и «Челси» сразятся за путевку в финал Кубка английской футбольной лиги.