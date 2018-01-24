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Арсенал Л Челси
Полузащитник «Челси» Эден Азар Reuters
Полузащитник «Челси» Эден Азар

«Арсенал» нокаутировал «Челси» в пятом раунде

«Арсенал» обыграл «Челси» в полуфинале Кубка Лиги и вышел в финал

Лондонский «Арсенал» обыграл в столичном дерби «Челси» в ответном матче 1/2 финала Кубка английской футбольной лиги. Встреча между двумя командами закончилась результативно после четырех ничьих подряд. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.
1/2 финала  |   24 января 23:00   |  закончен
Арсенал Л
2:1
Челси
2:1
Стадион «Эмирейтс - Эшбертон Гроув», Лондон | Главный судья: Майкл Оливер (Нортумберленд, Англия)
Рюдигер 12' (авт)
Уилшир 31'
Джака 60'
Монреаль 66'
Айуоби 84'
Ляказетт 84'
Азар 7'
Азар 17'
Мозес 62'
Подробная статистика матча
Основные составы
13 (в)   Давид Оспина
24 (з)   Эктор Бельерин
18 (з)   Начо Монреаль 66'
6 (з)   Лоран Косельни
20 (з)   Шкодран Мустафи
35 (п)   Мохамед Эль-Ненни
11 (п)   Месут Озил
10 (п)   Джек Уилшир 31'
29 (п)   Гранит Джака 60'
17 (н)   Алекс Айуоби 84' 84'
9 (н)   Александр Ляказетт 84' 84'
1 (в)   Вилли Кабальеро
3 (з)   Маркос Алонсо
2 (з)   Антонио Рюдигер 12'
27 (з)   Андреас Кристенсен
28 (з)   Сесар Аспиликуэта
15 (п)   Виктор Мозес 72' 62'
7 (п)   Н'Голо Канте
14 (п)   Тьемуэ Бакайоко
10 (п)   Эден Азар 7' 17'
22 (п)    Виллиан 30'
11 (н)   Педро Родригес 65'
Запасной состав
54 (в)   Мэтт Мейси
31 (з)   Зеад Колашинац 84' 84'
21 (з)   Калум Чемберс
8 (п)   Аарон Рэмси
30 (п)   Эйнсли Мэйтленд-Найлс
61 (н)   Рейсс Нелсон
62 (н)   Эдвард Нкетиа
37 (в)    Эдуарду
21 (з)   Давиде Дзаппакоста 72'
24 (з)   Гари Кэхилл
30 (з)   Давид Луис
8 (п)   Росс Баркли 30'
6 (п)   Дэниел Дринкуотер
23 (н)   Миши Батшуайи 65'
Удары
71%
По воротам: 10
В створ: 5
Владение мячом
48%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 4
  • 10
  • 12
Удары
29%
По воротам: 9
В створ: 2
Владение мячом
52%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 9
  • 1
  • 16
Трансляция
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00:57

На этом наша трансляция подошла к концу. До новых встреч!

00:55

«Арсенал» одержал волевую победу над «Челси» в полуфинале Кубка английской Лиги. Только пятая встреча между этими клубами в сезоне завершилась результативно. До этого команды неизменно играли вничью. Теперь в финале Кубка «Арсенал» сыграет на «Уэмбли» с «Манчестер Сити» Гвардиолы.

'90+5

Сразу раздается свисток судьи. Матч окончен победой «Арсенала»!

'90+5

Последний угловой в матче подает «Челси». Кабальеро прибежал в штрафную. Плохая получилась подача, и упустили гости свой последний шанс.

'90+4

Азар подал в штрафную, но Оспина намертво поймал мяч.

'90+2

Алонсо подавал в штрафную в надежде заработать угловой, но мяч отскочил к испанцу, и будет удар от ворот.

'90+1

Четыре минуты добавил судья к основному времени матча.

'90

Начали финальный штурм футболисты «Челси».

'88

Алонсо пробил, но запустил мяч на трибуны.

'87

Мустафи нарушил правила метрах в 25 от ворот. Это неприятно.

'86

Многовато стали ошибаться обе команды в передачах. Так можно и доиграться.

'84

Двойная замена у хозяев. Вместо Ляказетта выходит Колашинац, а вместо Айуоби — Аарон Рэмзи.

'82

Ух, Алонсо с разворота замыкал подачу Дзаппакосты на дальнюю штангу, но попал в защитника.

'80

Не смог Дзаппакоста убежать по правому флангу — Монреаль выбил мяч в подкате.

'78

Аспиликуэта на ровном месте потерял мяч в центре поля. Не идет игра у «Челси».

'76

Какой момент! Убежали в контратаку «канониры», Ляказетт отличную передачу выдал на Айуоби, но Кабальеро отразил удар нигерийца с 12 метров.

'74

Алонсо от отчаяния решил пробить метров с 20, но много выше ворот.

'72

И последняя замена у гостей. Дзаппакоста вышел вместо Мозеса.

'71

Очень хорошо играют в эти минуты «канониры». Не дают сопернику разворачивать атаки, уверенно играют в отборе и стараются зажать «Челси» на своей половине поля.

'69

Теперь уже «Челси» активизировался и перестал отсиживаться в обороне.

'67

Монреаль получил желтую карточку, грубо остановив Азара.

'65

Вторую замену производит Конте. Батшуайи выходит вместо Педро.

'65

Не сбавляют обороты «канониры». Продолжают позиционные атаки, вынуждая соперника подолгу играть без мяча.

'63

Мозес получил горчичник за грубый подкат.

'61

Ляказетт потрудился в поте лица в штрафной — получил мяч, развернулся, ушел от защитника, увидел набегавшего Джаку и отдал ему точную передачу, которую тот легко замкнул.

'60

ГОООООООООЛ!!! ДЖАКА! 2:1!

'58

Канте сфолил в центре поля на Уилшире, и оба недовольны. Француз тем, что судья вообще определил фол, а англичанин требовал желтую карточку.

'56

Снова завладели мячом «канониры». Пока неспешно разворачиваются на чужой половине.

'54

Азар подает угловой, но не долетает мяч до Маркоса Алонсо.

'52

И снова Азар едва не убежал от соперников, но Косельни опять сыграл надежно.

'50

Азар едва не убежал один на один, но его успели на линии штрафной остановить.

'48

С первых же секунд бросились в атаку «канониры».

'46

Второй тайм стартовал! Счет 1:1, и это устраивает «Челси».

'45

Эксперт портала «Рейтинг букмекеров» Алексей Андронов считает, что в отличие от первой встречи сегодня команды забьют более трех мячей. «Я думаю, что забитые голы в этом матче должны быть. Наверное, каждая из команд должна понимать, что одного мяча для прохода дальше может и не хватить», — полагает Андронов.

'45

В первой четверти тайма обменялись голами команды, но после этого несколько сбавили в скорости, и больше мячей мы пока не видели. Но «Арсеналу» надо забивать, так как их не устраивает результативная ничья, потому первый матч на «Стэмфорд Бридж» завершился вничью 0:0.

'45+4

И на этом завершается первый тайм.

'45+3

В быструю контратаку побежали, отличный пас получил Озил на линии штрафной и пробил в дальний угол, но мяч пролетел рядом со штангой

'45+1

Три минуты добавил арбитр к первому тайму.

'44

Азар попытался пройти по левому флангу, но был вынужден отыграть назад.

'42

Педро с левого фланга подавал в штрафную, но мяч не дошел до адресата.

'40

«Арсенал» стал чаще появляться на половину поля соперника, но пока не атакует остро.

'38

Успокоилась игра. Стали медленнее передвигаться футболист, и стало меньше острых и быстрых передач.

'36

Гости долго перепасовываются на половине поля соперника, но не могут пробиться к штрафной.

'34

Опасно! Джака закрутил мяч прямо под перекладину, но Кабальеро отразил удар.

'33

Опасный штрафной пробьют хозяева. Мяч на правом фланге в полуметре от штрафной.

'31

Уилшир получил горчичник, грубо сфолив как раз на Баркли.

'30

Все-таки произвел вынужденную замену Конте. Вместо травмированного Виллиане, за свой новый клуб дебютирует Росс Баркли.

'29

Все еще вдесятером играют гости, но продолжают атаковать.

'27

У Виллиана проблемы с ногой. Медики помогают ему покинуть поле.

'25

Несколько раз доставляли гости мяч в штрафную, но защитники «Арсенала» не позволили пробить сопернику.

'23

Территориальным преимуществом владеет «Челси». Их устраивает этот счет, и не бегут без оглядки в атаку подопечные Конте.

'20

Момент! Виллиан получил мяч в штрафной, ушел от защитника, но пробил мимо ворот.

'19

Не добежал Озил до длинной передачи на левый фланг.

'17

Азар получает редкую для себя желтую карточку за срыв атаки.

'16

Не получилось выиграть воздух, но продолжают позиционную атаку «пенсионеры».

'15

Угловой теперь подадут гости.

'13

Замыкал защитник подачу с углового. Возможно, что и автогол запишут, потому что мяч залетел в ворота после двух рикошетов.

'12

ГОООООООООЛ!!! Монреаль! 1:1!

'11

Все в порядке с Кабальеро. Матч продолжается.

'10

Не может подняться с газона голкипер «Челси». Вышли на поле медики и оказывают ему помощь.

'9

Опасно! Кабальеро дважды спас свою команду. Сначала отразил удар Уилшира с близкой дистанции, а потом не позволил забить на добивании Озилу.

'8

Педро получил мяч на подступах к штрафной и в касание перевел его на ход Азару, который в штрафной уже легко разобрался с Оспиной. Теперь «Арсеналу» надо забивать два мяча. Дополнительного времени уже не будет.

'7

ГООООООООЛ!!! АЗАР! 0:1!

'5

Ох, какая красивая получилась комбинация с забросом на Педро в штрафную. Испанец забил мяч головой, но линейный судья определил офсайд.

'4

Последовал пас на Мозеса на линию штрафной, но тот пробил мимо ворот.

'4

Угловой заработали гости после дальнего удара Бакайоко.

'3

Первое нарушение в матче. Монреаль подставил подножку Азару в центре поля.

'1

Начали!

22:58

Выходят команды на поле. И через несколько мгновений начнется этот увлекательный матч.

22:55

«Челси»: Кабальеро, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Мозес, Бакайоко, Канте, Алонсо, Виллиан, Азар, Педро.

22:50

Познакомимся со стартовыми составами.

«Арсенал»: Оспина, Бельерин, Мустафи, Косельни, Монреаль, Эль-Ненни, Уилшир, Джака, Озил, Айуоби, Ляказетт.

22:45

Это будет принципиальное для этого сезона противостояние. Команды встречались между собой уже четырежды в этом году, и все матчи завершились вничью. Первая полуфинальная игра кубка завершилась со счетом 0:0.

22:41

Добро пожаловать в Лондон на стадион «Эмирейтс»! Уже совсем скоро начнется ответный матч Кубка английской Лиги между «Арсеналом» и «Челси».

10:05

Текстовая онлайн-трансляция матча начнется в 22:30 по московскому времени.

10:00

Лондонские «Арсенал» и «Челси» сразятся за путевку в финал Кубка английской футбольной лиги.