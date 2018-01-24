В первой четверти тайма обменялись голами команды, но после этого несколько сбавили в скорости, и больше мячей мы пока не видели. Но «Арсеналу» надо забивать, так как их не устраивает результативная ничья, потому первый матч на «Стэмфорд Бридж» завершился вничью 0:0.