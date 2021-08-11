Bonjour, Leo: как Месси встретили в Париже

10 августа аргентинский нападающий Лионель Месси подписал контракт с французским «ПСЖ» и прилетел в Париж. Столица Франции и болельщики команды очень тепло встретили именитого футболиста.
Фанаты «ПСЖ» собрались у отеля, в котором остановился Месси, чтобы поприветствовать аргентинца, а на следующий день после подписания контракта у фан-шопа парижской команды выстроилась огромная очередь из желающих приобрести футболку с фамилией футболиста и его игровым номером – Месси будет выступать под цифрой «30», что стало весьма символичным, ведь именно под таким номером форвард начинал свою карьеру в «Барселоне».
Во время общения с журналистами нападающий заявил, что его главное желание – выиграть Лигу чемпионов вместе с «ПСЖ».
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