11 августа 2021, 15:37 Фоторепортажи Bonjour, Leo: как Месси встретили в Париже

10 августа аргентинский нападающий Лионель Месси подписал контракт с французским «ПСЖ» и прилетел в Париж. Столица Франции и болельщики команды очень тепло встретили именитого футболиста.



Фанаты «ПСЖ» собрались у отеля, в котором остановился Месси, чтобы поприветствовать аргентинца, а на следующий день после подписания контракта у фан-шопа парижской команды выстроилась огромная очередь из желающих приобрести футболку с фамилией футболиста и его игровым номером – Месси будет выступать под цифрой «30», что стало весьма символичным, ведь именно под таким номером форвард начинал свою карьеру в «Барселоне».



Во время общения с журналистами нападающий заявил, что его главное желание – выиграть Лигу чемпионов вместе с «ПСЖ».