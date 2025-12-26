Тарасова о возвращении Валиевой в спорт: это поступок настоящий

Заслуженный тренер Советского Союза по фигурному катанию Татьяна Тарасова призналась, что рада тому, что фигуристка Камила Валиева вернулась в большой спорт после дисквалификации. Об этом она заявила aif.ru.

При этом она отметила, что спортсменке будет сложно вернуться после перерыва.

«Но у нее большие способности. Я очень рада ее возвращению. Это поступок настоящий», — сказала Тарасова.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках. Валиева была лишена личных наград Олимпиады, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2022 получила бронзовые награды.

25 декабря завершился четырехлетний срок дисквалификации Валиевой за нарушение антидопинговых правил. Валиева вновь получила право участвовать в официальных соревнованиях. Подготовку к возвращению спортсменка начала 25 октября, возобновив тренировки в академии Татьяны Навки под руководством тренера Светланы Соколовской.

Ранее Валиева опубликовала пост после завершения дисквалификации.