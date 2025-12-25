Срок дисквалификации Валиевой завершился

Российская фигуристка Камила Валиева отбыла четырехлетний срок дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

Срок дисквалификации завершился 25 декабря. Фигуристка вновь получила право участвовать в официальных соревнованиях. Подготовку к возвращению Валиева начала 25 октября, возобновив тренировки в академии Татьяны Навки под руководством тренера Светланы Соколовской.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках. Валиева была лишена личных наград Олимпиады, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2022 получила бронзовые награды.

Адвокаты Валиевой подали апелляцию в Верховный суд Швейцарии, обвинив в мошенничестве WADA, требовавшее отстранить фигуристку на максимально возможный срок. Указывается, что WADA в ходе слушаний не обнародовало показания профессора Марсьяля Соги, который по просьбе Российского антидопингового агентства (РУСАДА) проводил эксперимент с целью установления возможной вины Валиевой и пришел к выводу, что она не была виновна в нарушении антидопингового законодательства.

30 октября 2025 года Федеральный суд Швейцарии отклонил ходатайство защиты Валиевой об отмене или повторном рассмотрении решения CAS по делу о нарушении антидопинговых правил. Спортсменка была обязана выплатить 2,3 млн рублей в качестве компенсации за рассмотрение своего допингового дела.

Ранее Роднина заявила, что Валиева будет начинать с чистого листа.