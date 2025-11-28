Рудковская показала следы от побоев на теле 14-летней фигуристки Костылевой

Продюсер Яна Рудковская опубликовала в своем Telegram-канале фотографии, на которых видны следы от побоев на теле фигуристки Елены Костылевой.

Рудковская утверждает, что побои оставила мать спортсменки Ирина Костылева.

«Мне тут написали ,что мама Ирина Костылева по-прежнему не унимается. Продолжает врать. Вот следы побоев от 24 ноября, после которого мы в очередной раз вызвали все органы и убрали Ирину с нашей территории», — написала Рудковская.

Костылева тренируется у двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. 25 ноября Плющенко обвинил Ирину Костылеву в жестоком обращении с собственным ребенком с применением физического насилия.

В конце июня Костылева-старшая обвинила Плющенко в незаконном удержании своей дочери. Она записала два видео, в которых заявила, что Плющенко и его супруга Яна Рудковская удерживают несовершеннолетнюю фигуристку в своем доме против ее воли. На записи запечатлено так же, как Костылева-старшая сбегает от сотрудников полиции и просит о помощи.

