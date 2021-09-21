Ученица Тутберидзе Турсынбаева завершила спортивную карьеру

Серебряный призер чемпионата мира 2019 года по фигурному катанию Елизабет Турсынбаева объявила о завершении спортивной карьеры.

«Многие из вас знают, что моя спина беспокоит меня на протяжении долгого времени. К сожалению, побороть эту травму до конца мне так и не удалось, в связи с чем полноценные тренировки стали невозможны. Для меня завершение этой главы в моей жизни означает начало новой», — написала представительница Казахстана в Instagram.

Спортсменка поблагодарила болельщиков и штаб российского специалиста Этери Тутберидзе, где она тренировалась.

21-летняя Турсынбаева взяла серебро на чемпионате мира 2019 года в Сайтаме. Также она является серебряным призером чемпионата четырех континентов 2019 года, серебряным призером зимней Универсиады 2019 года и четырехкратной чемпионкой Казахстана.

Турсынбаева является первой фигуристкой, исполнившей на взрослых турнирах четверной прыжок.

Ранее олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова высказалась о возможном завершении карьеры.