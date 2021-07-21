Глава ВАДА заявил, что его организация хотела для России четырехлетней дисквалификации

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька, отвечая на вопрос о том, что в Олимпиаде-2020 примут участие 335 российских спортсмена, подчеркнул, что они на соревнованиях не будут представлять свою страну.

«Они не будут представлять Россию, они не будут выступать под российским флагом и не будут слышать гимн России. Мы также разочарованы тем, что подали заявку на четырехлетнюю, а не двухлетнюю дисквалификацию и нейтральную форму для атлетов из России. Однако нам пришлось принять этот приговор, потому что в этом споре мы были прокурором, а не судьей», — приводит слова Баньки Rzeczpospolita..

17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал РУСАДА не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу после того, как российская сторона не обеспечила передачу WADA достоверных данных LIMS (Laboratory Information Management System).

Согласно решению суда, российские спортсмены в течение двух лет не смогут выступать под национальным флагом на крупных международных соревнованиях, а официальным лицам страны запрещено занимать должности в международных спортивных федерациях. Также Россия до 16 декабря 2022 года не сможет принимать чемпионаты мира.

Ранее глава WADA заявил, что в России больше нет допинг-поддержки со стороны правительства.