Глава WADA заявил, что в России больше нет допинг-поддержки со стороны правительства

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька поделился мнением о текущей ситуации с допингом в России.

«Если РУСАДА будет подчиняться правилам и останется независимым от правительства, оно вернется в систему. Но это не вопрос ближайших недель или месяцев. Я считаю, что ситуация в самой России изменилась – конечно, там все еще есть нарушители антидопинговых правил, как и в любой стране, но мы больше не имеем дела с беспрецедентной системой допинг-поддержки, организованной с помощью правительства, которая когда-то потрясла мир спорта», – приводит слова Баньки Rzeczpospolita.

17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал РУСАДА не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу после того, как российская сторона не обеспечила передачу WADA достоверных данных LIMS (Laboratory Information Management System).

Согласно решению суда, российские спортсмены в течение двух лет не смогут выступать под национальным флагом на крупных международных соревнованиях, а официальным лицам страны запрещено занимать должности в международных спортивных федерациях. Также Россия до 16 декабря 2022 года не сможет принимать чемпионаты мира.

Ранее глава WADA рассказал о работе над восстановлением РУСАДА.