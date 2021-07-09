Черданцев считает логичным увольнение Черчесова с поста тренера сборной России

Известный спортивный комментатор Георгий Черданцев высказался по поводу увольнения главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

По его словам, 57-летний специалист должен был объявить о своем уходе еще после игры с Данией на Евро-2020.

«Станислав Саламович сам выбрал метафору полководца, а у нас президент — главнокомандующий. Поэтому здесь со стороны РФС все логично.

Считаю, что для тренера это крайне неудачная метафоора: сравнивать игрока с войском, а тренера — с полководцем. Мы же играем в футбол», — заявил Черданцев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что 8 июля стало известно о том, что РФС расторг контракт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

Специалист возглавил сборную России в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года. В марте 2020 года Черчесов продлил контракт с РФС до 30 декабря 2022 года.

Ранее сообщалось, что комментатор Геннадий Орлов прокомментировал увольнение Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России.