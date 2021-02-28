Быстров нашел причину поражения «Спартака» в игре против «Рубина»
Вадим Балканов
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Бывший полузащитник петербургского «Зенита» и «Краснодара» Владимир Быстров нашел причину поражения московского «Спартака» в игре 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против казанского «Рубина».
По его словам, наставник татарской команды Леонид Слуцкий тактически переиграл своего визави.
«Здесь целиком и полностью поражение на Тедеско. «Спартак» вообще беззубо выглядел, так скажу. Второй тайм вдесятером они первые минуты играли лучше, чем с первых минут. Такого же не может быть», — сказал Быстров в эфире «Матч Премьер».
Ранее сообщалось, что в очередном матче 26-го тура Английской премьер-лиги (РПЛ) лондонский «Челси» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед».