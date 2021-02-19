Константин Цзю объяснил нежелание сына драться в России

Бывший чемпион мира по боксу Константин Цзю рассказал, почему его сын Тим Цзю не проводит поединки в России.

Экс-спортсмен заявил, что его сыну пока не поступали хорошие предложения из России. Цзю отметил, что готов подключится к переговорам, так как хорошо знает внутренний бизнес.

«Я могу его представлять в России. Сделайте предложение, от которого мы не откажемся», — цитирует Цзю «РЕН ТВ».

Тим Цзю дебютировал в профессиональном боксе в 2016 году. В его активе 17 побед и ни одного поражения. Цзю является обладателем региональных титулов по версиям Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF).

Ранее Тим Цзю назвал имена желаемых соперников.