Мбаппе повторил достижение Шевченко

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе стал третьим футболистом, которому удалось оформить хет-трик на «Камп Ноу» в матче Лиги чемпионов, сообщает Opta.

Форвард отличился в первом матче 1/8 финала турнира. С его помощью «ПСЖ» одолел «Барселону» со счетом 4:1.

Таким образом, Мбаппе стал вторым игроком, которому удалось оформить три гола на стадионе каталонцев. До этого это делал Андрей Шевченко из киевского «Динамо». Примечательно, что хет-трик бы оформлен в 1997 году, еще до рождения Мбаппе.

Ранее сообщалось, что хет-трик Мбаппе помог «ПСЖ» разбить «Барселону».