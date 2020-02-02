Роналду вышел на третье место в истории футбола по голам за карьеру

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Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналу вышел на третье место по голам за карьеру.

В матче 22-го тура чемпионата Италии против «Фиорентины» португалец оформил дубль. Теперь в его активе 722 гола за карьеру. По этому показателю он обошел немца Герда Мюллера.

Рекорд по забитым мячам принадлежит бразильцу Пеле (767), второе место занимает его соотечественник Ромарио (734).

Ранее сообщалось, что «Ювентус» одержал победу над «Фиорентиной».