Хабиб Нурмагомедов высмеял соперника Макгрегора

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Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов негативно отозвался об американской бойце Дональде Серроне.

В Instagram-stories Хабиб опубликовал скриншот видео с участием Серроне, на котором Ковбой говорит, что нервничает перед поединками. «Мышление очкошника», — написал Нурмагомедов.

Следующим соперником Серроне станет ирландец Конор Макгрегор, их бой возглавит турнир UFC 246, который состоится 18 января. Если Макгрегор одержит победу, то руководство UFC готово организовать его реванш с Нурмагомедовым.

Ранее сообщалось, что Хабиб оказался ниже Макгрегора в рейтинге лучших бойцов десятилетия от MMA Junkie.