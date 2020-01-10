Тренер «Фейеноорда» подтвердил интерес к Кокорину

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Главный тренер голландского «Фейеноорда» Дик Адвокат заявил, что клуб заинтересован в приобретении нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина.

Специалист отметил, что форвард является одним из лучший игроков в России.

«Не очень верю в аренду Кокорина. Это очень большой парень как с футбольной точки зрения, так и с зарплатной. В «Зените» меня знают. Возможно, они подумают и решать отправить его ко мне на пять месяцев», — цитирует Адвоката Vtbl.nl.

Тренер «Фейеноорда» добавил, что попросил у российского журналиста выяснить по поводу футболиста. Представитель СМИ выполнил просьбу, однако также опубликовал информацию о заинтересованности специалиста в приобретении игрока.

Ранее главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился мнением о Кокорине.