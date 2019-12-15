Тутберидзе ответила Плющенко строчками Цветаевой
Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе опубликовала в Instagram стихотворение Марины Цветаевой.
Ранее штаб российского специалиста опубликовал в соцсети запись, в которой раскритиковал заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову за негативные высказывания о чемпионке Игр Алине Загитовой, а также обвинили победителя Олимпиады Евгения Плющенко в попытке за деньги переманить готовых фигуристов. Позже бывший фигурист жестко отметил команде Тутберидзе.
«Проста моя осанка,
Нищ мой домашний кров.
Ведь я островитянка
С далеких островов!
Живу — никто не нужен!
Взошел — ночей не сплю.
Согреть чужому ужин —
Жилье свое спалю!
Взглянул — так и знакомый,
Взошел — так и живи!
Просты наши законы:
Написаны в крови.
Луну заманим с неба
В ладонь,— коли мила!
Ну, а ушел — как не был,
И я — как не была.
Гляжу на след ножовый:
Успеет ли зажить
До первого чужого,
Который скажет: «Пить». М. Цветаева», — написала Тутберидзе.
Ранее Тарасова послала журналиста, задавшего вопрос о Тутберидзе.
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Проста моя осанка, Нищ мой домашний кров. Ведь я островитянка С далеких островов! Живу — никто не нужен! Взошел — ночей не сплю. Согреть чужому ужин — Жилье свое спалю! Взглянул — так и знакомый, Взошел — так и живи! Просты наши законы: Написаны в крови. Луну заманим с неба В ладонь,— коли мила! Ну, а ушел — как не был, И я — как не была. Гляжу на след ножовый: Успеет ли зажить До первого чужого, Который скажет: «Пить». М. Цветаева