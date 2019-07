Ссора Погба и Лингарда попала на видео

Болельщики уверены в ссоре полузащитника английского »Манчестер Юнайтед» Поля Погба и хавбека манкунианцев Джесси Лингарда, сообщает «СЭ».

Такой вывод фанаты сделали после опубликованного в официальном твиттер-аккаунте клуба видео прогулки игроков. Футболисты прибыли в Австралию на матч с «Перт Глори».

На 11 секунде можно заметить, как француз говорит что-то англичанину, после чего к нему сзади подбегает швед Виктор Линделеф и обнимает со спины. Вероятно, этот жест был сделан для того, чтобы предотвратить стычку между полузащитниками. Лицо Погбы выражало сильное радражение.

Британские СМИ утверждают, что 26-летний француз находится в конфликте с главным тренером «МЮ» Уле Гуннаром Сульшером. Ожидается, что игрок покинет английский клуб в ближайшее время.

Погба может вернуться в туринский «Ювентус» или мадридский «Реал».

Главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан лично настаивает на подписании игрока.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» хочет продать экс-защитника московского «Спартака».

Nothing like a walk to stretch the legs after a 16-hour flight #MUFC #MUTOUR pic.twitter.com/3jc4dfVNpx