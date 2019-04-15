Тренер «Вегаса» не видит места в составе для Гусева

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Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найтс» Жерар Галлан высказался о будущем россиянина Никиты Гусева в команде, передает «Советский спорт».

По его мнению, хоть Гусев и является высококлассным игроком, в составе место для него найти будет сложно.

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«В данный момент я не могу ничего обещать. Меня устраивает нынешняя команда, с ней мы отыграли весь сезон. Я знаю, что Никита — высококлассный хоккеист, но нужно оценить его на тренировках в составе «Вегаса». Пока что мне комфортно с тем составом, что есть в моем распоряжении. У команды нет острой необходимости в Гусеве», — приводит слова специалиста SinBin Vegas

Галлан добавил, что российский легионер присоединится к игрокам клуба.

Ранее хоккеист Гусев подписал контракт с «Вегасом».