Израильский голкипер стал самым возрастным футболистом в истории

Вратарь израильского клуба «Ирони Йегуда» Исаак Хайик включен в Книгу рекордов Гиннеса, сообщает Reuters.

73-летний голкипер команды, выступающей в одной из низших лиг страны, назван самым возрастным футболистом, который принимал участие в матчах на профессиональном уровне.

Он обошел уругвайца Роберта Кармону, который четыре года назад вышел на поле в 53-летнем возрасте.

На следующей неделе игроку должно исполнится 74 года. Награду ему вручили 5 апреля — после проигранной со счетом 1:5 игры с «Маккаби Рамат Ган».

Мужчина родился в Ираке. Но в середине прошлого века он с родными вместе с тысячами иракских евреев переехал на постоянное место жительства в Израиль.

