Израильский голкипер стал самым возрастным футболистом в истории
Вратарь израильского клуба «Ирони Йегуда» Исаак Хайик включен в Книгу рекордов Гиннеса, сообщает Reuters.
73-летний голкипер команды, выступающей в одной из низших лиг страны, назван самым возрастным футболистом, который принимал участие в матчах на профессиональном уровне.
Он обошел уругвайца Роберта Кармону, который четыре года назад вышел на поле в 53-летнем возрасте.
На следующей неделе игроку должно исполнится 74 года. Награду ему вручили 5 апреля — после проигранной со счетом 1:5 игры с «Маккаби Рамат Ган».
Мужчина родился в Ираке. Но в середине прошлого века он с родными вместе с тысячами иракских евреев переехал на постоянное место жительства в Израиль.
Ранее Пеле рассказал о состоянии здоровья после госпитализации.
73-year-old sets new Guinness World Record as oldest player in a professional soccer match: https://t.co/DV58DxcXy4 �� Amir Cohen pic.twitter.com/zxEuAjuhHL— Reuters Pictures (@reuterspictures) 5 апреля 2019 г.