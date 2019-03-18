Бивол хочет провести объединительный бой в этом году

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Российский чемпион Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе Дмитрий Бивол рассказал о планах на ближайшие поединки, передает «Советский спорт».

Спортсмен планирует провести объединительный поединок.

«Я хочу устроить объединительный бой в 2019 году, это моя цель. Однако этот вопрос должны решать организации, а не я. Но я чувствую себя готовым», — заявил боксер.

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По его словам, чемпион не против сразиться с Каллумом Джонсом.

«Я хочу самые большие бои. Каллум Джонсон показал ударную мощь в бою с Бетербиевым. Готов побороться и с ним», — цитирует Бивола Boxingtalk.

Россиянин имеет на своем счету 16 побед без поражений.

Ранее бронзовый призер ОИ выиграл третий бой на профессиональном ринге.