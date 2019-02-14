Фанаты «Динамо» и «Айнтрахта» устроили драку в центре Киева

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Фанаты «Динамо» и «Айнтрахта» подрались между собой. Потасовка состоялась на Крещатике, что находится в центре Киева, сообщает Sport.ua.

Со стороны фанатов «Динамо» в конфликте были задействованы 42 человека, со стороны немецкого клуба – 70-80.

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При этом за «Динамо» в драку вступили три группировки, а за немецкий клуб — одна.

Отметим, что немецкий «Айнтрахт» сегодня сыграет в первом матче 1/16 финала «Лиги Европы» против донецкого «Шахтера».

Игра состоится в Харькове и начнется в 23:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что ватерполисты устроили массовую драку во время матча чемпионата России.

Также матч 31-го тура второго по силе дивизиона в Англии — «Чемпионшипа» между «Норвичем» и «Ипсвичем» завершился массовой потасовкой.