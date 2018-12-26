В «Витессе» довольны работой Слуцкого

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Агент Кристиан Эмиле, представляющий интересы футбольного тренера Леонида Слуцкого, сообщил, что руководство голландского «Витесса» удовлетворено работой российского специалиста, информирует газета «Известия».

Слуцкий возглавил весной летом 2018 года.

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«Все понимают, что Слуцкий — специалист очень высокого уровня, и успешный период в «Витессе» — еще одно тому доказательство. Команда завершила первую половину сезона на пятом месте, и, конечно, лидеры клуба этому рады. Кроме того, все отмечают то, как Слуцкий отлично работает с молодыми игроками», — сказал Эмиле.

На данный момент «Витесс» занимает пятое место в чемпионате Голландии, набрав 26 очков после 17 туров. Также клуб продолжает борьбу в Кубке страны.

Ранее сообщалось, что известный российский тренер лишен водительских прав на полтора года.