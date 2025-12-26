Московские аэропорты работают в плановом режиме

Аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский продолжают работать в плановом режиме, несмотря на ливень и снег в Москве и Подмосковье. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.



«Аэропортовые службы оснащены необходимыми силами и средствами для обслуживания воздушных судов в условиях непогоды. Отмен рейсов по метеоусловиям нет!» — написал он.

Кореняко подчеркнул, что 25-26 декабря в период с 19:00 до 7:00 мск в указанных авиагаванях провели суммарно 16 контрольных чисток взлетно-посадочных полос. По его словам, 12 рейсов были задержаны в связи с необходимостью облива самолетов противообледенительными жидкостями.

Кроме того, по состоянию на 11:00 мск, во всех столичных аэропортах на срок более двух часов суммарно были задержаны 24 рейса. Представитель Росавиации отметил, что с 7:00 мск 25 декабря на запасные аэродромы ушли шесть самолетов.

До этого Telegram-канал Baza писал, что около 250 самолетов не смогли вовремя вылететь из Москвы из-за неблагоприятных погодных условий.



