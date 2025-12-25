Самолет экстренно приземлился в Казани из-за беременной пассажирки

Самолет, летевший из китайского города Санья в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Казани из-за беременной пассажирки. Об этом рассказал очевидец в беседе с MSK1.RU.

По словам собеседника издания, беременной женщине стало плохо во время полета. Рейс SU255, направлявшийся в столичный аэропорт Шереметьево, был вынужден приземлиться в Казани. Отмечается, что к этому моменту полет Airbus A330-343 длился уже 10 часов.

Соответствующие сведения появились также на сайте аэропорта назначения. В настоящий момент онлайн-табло авиагавани показывает, что посадка промежуточная, однако информации о повторном вылете из Казани в Москву пока не приводится.

24 декабря летевший из Санкт-Петербурга в Якутск самолет авиакомпании «Якутия» прервал полет и приземлился в московском аэропорту Внуково из-за технической неисправности. Об этом сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Ранее четыре самолета из России вынужденно сели в Самарканде.