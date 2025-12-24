В Благовещенске сотрудница банка украла у клиентов 46 млн рублей

Экс-сотрудницу банка задержали в Благовещенске по подозрению в хищении 46 млн рублей со счетов клиентов. Об этом сообщает УМВД Амурской области.

Расследование началось осенью этого года после сигнала от службы безопасности банка. Оперативники выяснили, что 36-летняя жительница Благовещенска, ранее работавшая в банке, на протяжении нескольких лет, начиная с 2022 года, систематически переводила деньги со счетов клиентов на подконтрольные ей реквизиты.

Своих сбережений лишились 27 клиентов банка, общий ущерб составил 46 млн рублей. Подозреваемая задержана, ей предъявлено обвинение в краже в особо крупном размере. Расследование уголовного дела продолжается. Устанавливаются все обстоятельства преступления. Также организована работа по выявлению других возможных пострадавших от действий подозреваемой.

Ранее в Подмосковье автоподставщиков, похитивших миллионы у страховой, осудили на 12 лет.