На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Благовещенске сотрудница банка украла у клиентов 46 млн рублей

В Амурской области сотрудницу банка задержали за кражу 46 млн рублей
true
true
true
close
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Экс-сотрудницу банка задержали в Благовещенске по подозрению в хищении 46 млн рублей со счетов клиентов. Об этом сообщает УМВД Амурской области.

Расследование началось осенью этого года после сигнала от службы безопасности банка. Оперативники выяснили, что 36-летняя жительница Благовещенска, ранее работавшая в банке, на протяжении нескольких лет, начиная с 2022 года, систематически переводила деньги со счетов клиентов на подконтрольные ей реквизиты.

Своих сбережений лишились 27 клиентов банка, общий ущерб составил 46 млн рублей. Подозреваемая задержана, ей предъявлено обвинение в краже в особо крупном размере. Расследование уголовного дела продолжается. Устанавливаются все обстоятельства преступления. Также организована работа по выявлению других возможных пострадавших от действий подозреваемой.

Ранее в Подмосковье автоподставщиков, похитивших миллионы у страховой, осудили на 12 лет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Клещи вместо игрушек и хлопушек: правда ли, что лесных «гостей» можно принести домой с новогодней елкой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами