Адвокат рассказала, планирует ли Долина обжаловать решение о выселении

Адвокат Пухова: Долина может в течение трех дней обжаловать решение о выселении
Максим Блинов/РИА Новости

Певица Лариса Долина может в течение трех дней подать жалобу на решение суда о ее выселении из квартиры в столичных Хамовниках. Об этом ТАСС сообщила адвокат артистки Мария Пухова.

«В течение трех рабочих дней Долина имеет право обжаловать это решение. Если она этого не сделает, то 30 декабря решение вступит в силу, и приставы смогут ее выселить», — сказала юрист.

Пухова добавила, что Долина пока не планирует обжаловать решение. По ее словам, у приставов «вряд ли возникнет необходимость» выселять певицу.

25 декабря Московский городской суд повторно рассмотрел заявление Полины Лурье о выселении певицы Ларисы Долиной, ее дочери Ангелины и внучки из квартиры в столичном районе Хамовники. В итоге судья принял решение, что певица и ее родственники должны быть выселены.

Долина более года отказывалась съехать из квартиры, которую сама продала за 112 млн рублей. Покупательница, Полина Лурье, которая воспитывает двух маленьких детей, осталась без жилья и денежных средств, а певица утверждала, что ее обманули мошенники. На этом основании она судилась с покупательницей своего жилья. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Долина рассказала, когда покинет спорную квартиру.

