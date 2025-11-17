Трамп захотел наказать Иран за сотрудничество с РФ

Трамп поддержал законопроект о санкциях против стран, сотрудничающих с РФ

Президент США Дональд Трамп выступил в поддержку законопроекта о санкциях против стран, сотрудничающих с РФ. Об этом сообщает ТАСС.

«Республиканцы вносят законопроект, который предусматривает очень жесткие санкции в отношении любой страны, которая ведет бизнес с Россией, они также могут включить туда Иран», — сообщил американский президент.

По словам Трампа, он «слышал» об этом законопроекте, и последний его «устраивает».

До этого государственный секретарь США Марко Рубио заявил на брифинге после встречи глав МИД стран G7 в Канаде, что США почти исчерпали возможности для новых антироссийских санкций.

В конце октября премьер-министр Великобритании Кир Стармер на встрече соратников в Лондоне заявил, что «коалиция желающих» готовит новую «стратегию максимального давления» на Россию. По его словам, участники объединения сделают все возможное для вытеснения российских нефти и газа с международных рынков, приложат усилия для использования замороженных российских активов в пользу Украины и усилят дальнейшее военное давление на Москву «за счет дальнейшего предоставления средств дальнего действия».

Ранее США ввели санкции против компаний из Украины за помощь Ирану с «Шахедами».