В Сургуте арестовали продавца-мигранта, который домогался женщины

В Сургуте избрали меру пресечения 49-летнему мигранту, обвиняемому в домогательствах. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Мужчине предъявили обвинение по ч. 1 ст. 132 УК РФ — насильственные действия сексуального характера. Следствие ходатайствовало о заключении иностранца под страду и суд удовлетворил прошение. Расследование продолжается.

Инцидент произошел в одном из магазинов, где мигрант работал продавцом. Мужчина длительное время оказывал знаки внимания покупательнице, отпускал в ее адрес девушки пошлые шутки и комментарии. В один из дней он схватил потерпевшую за бедра — после этого она обратилась за помощью к активистам, которые зафиксировали произошедшее.

Ранее в Мурино незнакомец ударил девушку по ягодицам и скрылся.