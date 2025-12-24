На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Сургуте продавец-мигрант приставал к покупательнице

В ХМАО продавец приставал к девушке в магазине
Михаил Воскресенский/РИА Новости

В Сургуте следственные органы проводят проверку в отношении продавца одного из магазинов, который домогался покупательницы и хватал девушку за бедра. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Трудовой мигрант длительное время оказывал знаки внимания покупательнице, мужчина отпускал в адрес девушки пошлые шутки и комментарии. По данным Ura.ru, в один из дней он схватил потерпевшую за бедра.

После инцидента девушка обратилась за помощью к активистам, которые зафиксировали произошедшее. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали подозреваемого. Действиям мигранта будет дана правовая оценка.

До этого в Твери пожилой мужчина приставал к девочке в автобусе. 12-летняя девочка зашла в общественный транспорт, после нее зашла пожилая пара. Мужчина стал задавать вопросы девочке, в этот момент непристойно касаясь ее груди. Семья несовершеннолетней обратилась в полицию.

Ранее в Мурино незнакомец ударил девушку по ягодицам и скрылся.

