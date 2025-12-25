В Европе могут создать фонд борьбы с одиночеством

Руководитель ассоциации городов и коммун ФРГ Андре Бергхеггер выступил за создание федерального фонда борьбы с одиночеством, объемом в €500 млн на данный законодательный период. Об этом общественник рассказал немецкой медиагруппе Funke.

Финансирование соответствующего фонда может быть «покрыто за счет средств Европейского союза, остатков средств в федеральном бюджете или перераспределения средств в рамках отдельных бюджетов», предложил Бергхеггер.

Как отметил глава ассоциации городов и коммун, одиночество затрагивает не только пожилых людей, оно стало явлением, передающимся из поколения в поколение. Общественник при этом уточнил, что на средства фонда можно организовать публичные места для встреч людей для знакомства. По его задумке, эти площадки будут работать «без длительных перерывов, без праздничных дней, без больничных и без раннего закрытия». В качестве примеров таких мест Бергхеггер привел библиотеки и центры образования для взрослых.

