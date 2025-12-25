На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Европе могут создать фонд борьбы с одиночеством

Немецкий общественник Бергхеггер попросил €500 млн. на борьбу с одиночеством
Inside Creative House/Shutterstock/FOTODOM

Руководитель ассоциации городов и коммун ФРГ Андре Бергхеггер выступил за создание федерального фонда борьбы с одиночеством, объемом в €500 млн на данный законодательный период. Об этом общественник рассказал немецкой медиагруппе Funke.

Финансирование соответствующего фонда может быть «покрыто за счет средств Европейского союза, остатков средств в федеральном бюджете или перераспределения средств в рамках отдельных бюджетов», предложил Бергхеггер.

Как отметил глава ассоциации городов и коммун, одиночество затрагивает не только пожилых людей, оно стало явлением, передающимся из поколения в поколение. Общественник при этом уточнил, что на средства фонда можно организовать публичные места для встреч людей для знакомства. По его задумке, эти площадки будут работать «без длительных перерывов, без праздничных дней, без больничных и без раннего закрытия». В качестве примеров таких мест Бергхеггер привел библиотеки и центры образования для взрослых.

До этого психологи дали совет, как справиться с одиночеством во время новогодних праздников. Психологи объяснили, что проблема заключается не в самом одиночестве, а в особенностях работы памяти, эмоций и социальных ожиданий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт посоветовал не оставлять питомцев одних в новогоднюю ночь.

