Кинолог дал советы, как защитить домашних животных от стресса в новогоднюю ночь

Даже если собаки или другие питомцы спокойно остаются дома одни в повседневной жизни, новогодняя ночь может оказаться для них настоящим стрессом. Об этом RT рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

По словам специалиста, главной опасностью Нового года для собак является резкое изменение привычного им ритма жизни. Питомцы привыкают к определенному распорядку дня и предпочитают его придерживаться. Однако в новогоднюю ночь их начинают окружать новые запахи, громкие звуки и суета. Все эти факторы животное может воспринять как угрозу, от которой нужно спасаться.

«Оставляя его в одиночестве в новогоднюю ночь, вы подвергаете его сильнейшему стрессу. Почему так важно присутствие хозяина? Любимый человек для собаки — это гарант защиты и безопасности. Также во многом питомец ориентируется на его поведение и считывает эмоции», — объяснил кинолог.

В случае, если у питомца нет этого «гаранта», ему приходится оценивать обстановку самостоятельно. В итоге животное может начать нервничать и начать лаять, выть или даже портить имущество.

Эксперт отметил, что особенно опасны в праздничную ночь фейерверки. Громкие звуки не только пугают животных, но и причиняют им настоящую боль, поскольку их слух чувствительнее человеческого.

Кинолог порекомендовал создать безопасное место в доме, где питомец сможет спрятаться. При этом до начала праздника важно вывести собаку на улицу и поиграть с ней, чтобы к ночи она уже устала. По словам специалиста, сонное животное меньше реагирует на стресс.

