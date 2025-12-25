Россиян призвали не отказываться от живой елки из-за насекомых

Если живая новогодняя елка куплена в официальной точке, а до этого хранилась с соблюдением всех условий, она безопасна для дома. Об этом в интервью RT сообщила доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Ольга Трофимова.

При ненадлежащем хранении, по ее словам, на дереве могут остаться паутинные клещи, короеды или хвойная тля. Однако эти насекомые не опасны для человека.

«Если вместе с купленным хвойным деревом вы занесли паутинного клеща или тлю, опасность может грозить только вашим домашним растениям. Их можно обработать профилактическим мыльным раствором, раствором чеснока или луковой шелухи», — отметила Трофимова.

Перед тем как дерево занести в дом, она посоветовала тщательно осмотреть его и встряхнуть. Для большей уверенности можно подержать его несколько дней на балконе.

Как сообщал Telegram-канал Baza, из-за отсутствия морозов в Центральной России клещи впадают в кратковременную диапаузу, которая быстро прерывается, а при потеплении выходят наружу из-под снега и мха, начиная паразитировать на хвойных деревьях. В домах членистоногие расползаются, кусая человека. По данным издания, их укус может привести к заражению энцефалитом, боррелиозом и анаплазмозом.

Эксперты при этом подчеркивают, что клещи зимуют в лесной подстилке, а не на деревьях, тем более хвойных.

