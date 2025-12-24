Россиян предупредили об опасности зимней пыли

Многие привыкли думать, что аллергия — весенне-летняя история. Однако случается, что и зимой, когда воздух кажется кристально чистым, а растения не цветут, нос не дышит, горло першит без признаков простуды. О том, почему в холодный сезон появляются подобные симптомы, в беседе с «Газетой.Ru» рассказала аллерголог-иммунолог Soft Medical Center Селма Аршба.

По словам доктора, заложенность носа и першение в горле в холод называют зимним пылевым синдромом. Он возникает, когда включают отопление в помещении, а окна перестают регулярно открывать для проветривания. Из-за этого воздух становится сухим (комфортна влажность на уровне 40 процентов) и слизистые носоглотки становятся словно пересушенная губка, теряют защитные силы. Это в свою очередь позволяет любой взвеси и бактериям легче проникать в организм. При этом недостаток влаги усиливает раздражение бронхов и облегчает аллергенам путь, добавила Аршба.

Одним лишь воздухом дело не ограничивается, продолжила собеседница издания. Дело в том, что на подушках, матрасах, одеялах, игрушках и коврах обитают микроскопические клещи — обитатели домашней пыли. Они питаются частичками кожи и выделяют аллергены настолько мощные, что способны вызвать круглогодичный ринит или обострение астмы. Зимой ситуация усугубляется из-за отсутствия регулярного проветривания.

«Случается, что родители принимают постоянную заложенность носа у ребенка без выделений и температуры, а также сухой ночной кашель за вирус. И бегут к врачу. И только на приеме выясняется, что все это спровоцировали бытовые аллергены», — прокомментировала врач.

Доктор Аршба посоветовала в первую очередь ежедневно проветривать комнаты, даже если на улице мороз, чтобы защитить себя и близких от проблем с дыханием. Также необходимо следить за влажностью, поддерживая ее на уровне 40—50 процентов. В этом помогут увлажнители воздуха. Кстати, хорошим увлажнителем воздуха может стать аквариум, добавила врач.

«Постельное белье нужно стирать при температуре 60°C; матрасы закрывать наматрасниками. От мягких игрушек лучше вовсе избавиться или периодически устраивать им заморозку, вынося в пакетах на балкон. И ковры тоже лучше убрать из детских комнат», — резюмировала собеседница издания.

