Биолог рассказал, каких насекомых можно принести домой с новогодней елкой

Профессор Санкт-Петербургского Лесотехнического Университета, доктор биологических наук, президент Русского энтомологического общества Андрей Селиховкин в интервью kp.ru прокомментировал сообщения о том, что в центральных регионах России из-за теплой зимней погоды фиксируется фаза активности хвойных клещей, которых россияне заносят в квартиры вместе с живыми елками.

Эксперт отметил, что клещи зимуют в лесной подстилке, а не на деревьях, тем более хвойных.

«Из неприятных для дома насекомых на елках могут жить паутинные клещи — они легко могут перебраться на домашние растения, поразить их. Может быть еловая или ложная щитовка. Но для человека они опять же не опасны. И чаще всего они живут в лесу, на диких деревьях», — сказал Селиховкин.

Он добавил, что елки в официальных питомниках обрабатывают специальными веществами, чтобы избавить он насекомых.

Как сообщил Telegram-канал Baza, из-за отсутствия морозов в Центральной России клещи впадают в кратковременную диапаузу, которая быстро прерывается, а при потеплении выходят наружу из-под снега и мха, начиная паразитировать на хвойных деревьях. В домах членистоногие расползаются, кусая человека. По данным издания, их укус может привести к заражению энцефалитом, боррелиозом и анаплазмозом.

Ранее стало известно, сколько россиян планируют покупку живой елки на Новый год.