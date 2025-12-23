На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Биолог рассказал, каких насекомых можно принести домой с новогодней елкой

Биолог Селиховкин: на елях могут жить паутинные клещи
true
true
true
close
Илья Наймушин/РИА Новости

Профессор Санкт-Петербургского Лесотехнического Университета, доктор биологических наук, президент Русского энтомологического общества Андрей Селиховкин в интервью kp.ru прокомментировал сообщения о том, что в центральных регионах России из-за теплой зимней погоды фиксируется фаза активности хвойных клещей, которых россияне заносят в квартиры вместе с живыми елками.

Эксперт отметил, что клещи зимуют в лесной подстилке, а не на деревьях, тем более хвойных.

«Из неприятных для дома насекомых на елках могут жить паутинные клещи — они легко могут перебраться на домашние растения, поразить их. Может быть еловая или ложная щитовка. Но для человека они опять же не опасны. И чаще всего они живут в лесу, на диких деревьях», — сказал Селиховкин.

Он добавил, что елки в официальных питомниках обрабатывают специальными веществами, чтобы избавить он насекомых.

Как сообщил Telegram-канал Baza, из-за отсутствия морозов в Центральной России клещи впадают в кратковременную диапаузу, которая быстро прерывается, а при потеплении выходят наружу из-под снега и мха, начиная паразитировать на хвойных деревьях. В домах членистоногие расползаются, кусая человека. По данным издания, их укус может привести к заражению энцефалитом, боррелиозом и анаплазмозом.

Ранее стало известно, сколько россиян планируют покупку живой елки на Новый год.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Россияне жалуются на потерю зрения после гриппа. Как в этом состоянии себе помочь
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами