В Санкт-Петербурге могут замедлить мобильный интернет

Равин: мобильный интернет могут замедлять на время праздников в Санкт-Петербурге

Мобильный интернет могут замедлять в местах новогодних мероприятий в Петербурге. Об этом сообщил начальник отдела Комитета по вопросам законности Александр Равин, пишет «Интерфакс».

«Вполне возможно, что будет ограничение сети: мобильная связь будет работать, а интернет, возможно, немного замедлит работу», — сообщил он.

Равин добавил, что мобильный интернет не будет действовать непосредственно в зоне проведения мероприятия.

До этого проблемы с интернетом возникли из-за аварии в Карелии. Позже сообщалось, что причиной аварии на магистрали в республики, из-за которой в Мурманской области начались проблемы с интернетом — повреждение кабеля строительной техникой.

23 декабря глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что ограничения работы интернета будут действовать в регионе до окончания спецоперации. По его словам, во время проведения спецоперации в Крыму действуют ограничения, связанные прежде всего с безопасностью.

Ранее власти Петербурга объяснили сбои в мобильном интернете.