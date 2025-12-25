На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Дед Мороз рассказал россиянам, чем заняться на новогодних праздниках

Дед Мороз: в праздники можно устроить фотопоход с чаем
true
true
true
close
Shutterstock

В новогодние праздники россиянам стоит больше времени тратить на встречи с друзьями и семьей. Об этом «Пятому каналу» рассказал Дед Мороз из московской усадьбы в Кузьминках.

Так, например, можно устроить фотопоход с чаем или зимний квест — спрятать «клад» в лесу или парке и обозначить его нахождение на карте с символами-подсказками.

«Если погода не позволяет (гулять. — Прим. ред.), — это все из-за того, что мы слегка поссорились со своей супругой (ее зовут Метелица. — Прим. ред.), — время можно и дома провести», — сказал Дед Мороз.

Он предложил создавать кормушки, приготовить традиционные зимние блюда других стран, создать семейную «Капсулу времени». Для этого нужно собрать в коробку вещи, которые символизируют прошедший год: билеты в кино, чеки, распечатанные переписки, фото и спрятать капсулу до следующего Нового года.

Основатель гастроприложения для живых знакомств F Date&Eat Александр Давыдов до этого говорил, что январь становится лучшим временем для новых знакомств и романтических встреч, поскольку в праздничный период люди расслаблены и ждут чуда. По словам эксперта, в длинные выходные у большинства людей появляется много свободного времени.

Ранее были названы правила, которые помогут избежать пожара в квартире в новогодние праздники.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Откажут, даже если деньги есть: почему взять автокредит в 2026-м станет крайне сложно?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами