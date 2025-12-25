Дед Мороз рассказал россиянам, чем заняться на новогодних праздниках

В новогодние праздники россиянам стоит больше времени тратить на встречи с друзьями и семьей. Об этом «Пятому каналу» рассказал Дед Мороз из московской усадьбы в Кузьминках.

Так, например, можно устроить фотопоход с чаем или зимний квест — спрятать «клад» в лесу или парке и обозначить его нахождение на карте с символами-подсказками.

«Если погода не позволяет (гулять. — Прим. ред.), — это все из-за того, что мы слегка поссорились со своей супругой (ее зовут Метелица. — Прим. ред.), — время можно и дома провести», — сказал Дед Мороз.

Он предложил создавать кормушки, приготовить традиционные зимние блюда других стран, создать семейную «Капсулу времени». Для этого нужно собрать в коробку вещи, которые символизируют прошедший год: билеты в кино, чеки, распечатанные переписки, фото и спрятать капсулу до следующего Нового года.

Основатель гастроприложения для живых знакомств F Date&Eat Александр Давыдов до этого говорил, что январь становится лучшим временем для новых знакомств и романтических встреч, поскольку в праздничный период люди расслаблены и ждут чуда. По словам эксперта, в длинные выходные у большинства людей появляется много свободного времени.

Ранее были названы правила, которые помогут избежать пожара в квартире в новогодние праздники.