Онищенко назвал отдых в Таиланде «измывательством» над здоровьем

Не очень продолжительный отдых в странах Юго-Восточной Азии не поможет организму восстановиться, а, напротив, станет очередным ударом для здоровья. В том числе сюда относится и Таиланд, перелет в который требует слишком длительной адаптации, а скорое возвращение обратно в Россию окончательно подрывает состояние, предупредил академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

«Надо помнить, что лететь куда-то в Юго-Восточную Азию на короткий промежуток времени это плохо. Вы за свои деньги не отдыхать будете, а измываться над собственным организмом», — подчеркнул специалист в пресс-центре НСН.

Он напомнил, что при вылете из Москвы и приземлении в Таиланде человек попадает в другой временной режим, сталкиваясь с джетлагом, другим климатом. На восстановление требуется минимум 1,5 недели, так как даже пяти-шестичасовая разница во времени является для организма крайне неблагоприятной.

«Потом в Москве опять нужно привыкать, это я не говорю уже про разные температуры», — подчеркнул Онищенко.

В АТОР до этого сообщили, что в 2025 году в топ самых популярных стран у российских туристов вошли ОАЭ, Таиланд и Вьетнам. Помимо первой тройки-лидеров рекордсменами по спросу среди россиян стали Мальдивы, Индонезия, Япония, Малайзия, Саудовская Аравия, Маврикий и Эфиопия — в эти страны россияне ездили чаще, чем в 2019 году.

Ранее стало известно, что Таиланд сохранит для россиян безвизовый режим на 60 дней в 2026 году.