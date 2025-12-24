На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В АТОР назвали самые популярные страны у российских туристов в 2025 году

АТОР: в 2025 году чаще всего россияне ездили в ОАЭ и Таиланд
frantic00/Shutterstock/FOTODOM

Топ самых популярных стран у российских туристов по итогам 2025 года возглавляет ОАЭ – туда путешественники ездили чаще всего. Также в тройке самых востребованных направлений – Таиланд и Вьетнам, сообщила НСН исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«У нас в этом году среди 25 классических выездных направлений 10 рекордов. Рекорд означает, что количество туристов превысило показатели 2019 года», — заявила турэксперт.

По ее словам, в целом турпоток вместе с транзитниками составил порядка 17 млн человек, на туроператоров пришлось 11 млн человек. Помимо первой тройки-лидеров рекордсменами по спросу среди россиян стали Мальдивы, Индонезия, Япония, Малайзия, Саудовская Аравия, Маврикий и Эфиопия. В эти страны россияне ездили чаще, чем в 2019 году, заключила эксперт.

До этого в АТОР также сообщили, что по итогам 2025 года объем внутреннего туризма приблизился к 90 млн путешественников. Пятерку самых популярных у жителей регионов возглавил Краснодарский край, далее следуют Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург, Крым и Калининград.

Ранее было названо главное туристическое событие России в 2025 году.

