«Прям вау»: шеф-повар поделился необычными рецептами оливье

Шеф-повар Евгений Мещеряков в беседе с Tsargrad.tv поделился нестандартными рецептами традиционного новогоднего салата оливье. Он предложил заменить колбасу на отварную телятину. По его словам, картофель, морковь и яйца режутся как обычно. Лук лучше взять белый и после нарезки ошпарить его кипятком. Огурцы следует брать соленые бочковые.

При этом эксперт подчеркнул, что вариантов оливье множество. Можно попробовать удивить гостей нестандартным вариантом блюда.

«Крабы. Это прям если из разряда вау! Можно сделать лососевый с красной икрой. Это тоже из разряда вау. Лосось можно использовать как холодного копчения, так и слабосоленый. Можно делать с колбасками. Можно с раковыми шейками и добавлять каперсы», — рассказал Мещеряков.

Согласно результатам недавнего исследования, 71% опрошенных россиян планируют поставить поставить оливье на праздничный стол. Часть из них приготовят салат самостоятельно, а другие планируют заказать блюдо доставкой.

Однако другие 27% респондентов решили отказаться от оливье в этом году. Они признались, что салат им уже надоел.

Оставшиеся 2% опрошенных проголосовали за вариант «другое», отметив, что будут есть оливье в праздничные дни, но не в саму новогоднюю ночь.

Ранее россиянам посоветовали не заготавливать оливье на все праздники.