На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Прям вау»: шеф-повар поделился необычными рецептами оливье

Шеф-повар Мещеряков предложил рецепт оливье с крабами
true
true
true
close
Alena_Kos/Shutterstock/FOTODOM

Шеф-повар Евгений Мещеряков в беседе с Tsargrad.tv поделился нестандартными рецептами традиционного новогоднего салата оливье. Он предложил заменить колбасу на отварную телятину. По его словам, картофель, морковь и яйца режутся как обычно. Лук лучше взять белый и после нарезки ошпарить его кипятком. Огурцы следует брать соленые бочковые.

При этом эксперт подчеркнул, что вариантов оливье множество. Можно попробовать удивить гостей нестандартным вариантом блюда.

«Крабы. Это прям если из разряда вау! Можно сделать лососевый с красной икрой. Это тоже из разряда вау. Лосось можно использовать как холодного копчения, так и слабосоленый. Можно делать с колбасками. Можно с раковыми шейками и добавлять каперсы», — рассказал Мещеряков.

Согласно результатам недавнего исследования, 71% опрошенных россиян планируют поставить поставить оливье на праздничный стол. Часть из них приготовят салат самостоятельно, а другие планируют заказать блюдо доставкой.

Однако другие 27% респондентов решили отказаться от оливье в этом году. Они признались, что салат им уже надоел.

Оставшиеся 2% опрошенных проголосовали за вариант «другое», отметив, что будут есть оливье в праздничные дни, но не в саму новогоднюю ночь.

Ранее россиянам посоветовали не заготавливать оливье на все праздники.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Откажут, даже если деньги есть: почему взять автокредит в 2026-м станет крайне сложно?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами