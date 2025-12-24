На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, сколько россиян будут готовить оливье к Новому году

kp.ru: 71% россиян поставят оливье на новогодний стол в этом году
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Большинство россиян планируют приготовить оливье для предстоящего новогоднего застолья в этом году. Они признались, что не представляют праздник без этого блюда. Это следует из итогов опроса kp.ru.

Согласно результатам исследования, 71% респондентов хотят поставить на праздничный стол оливье. При этом одни из этих россиян приготовят салат самостоятельно, а другие планируют заказать блюдо доставкой. Отмечается, что на новогоднем столе для оливье будет отведено почетное место.

Однако другие 27% участников опроса решили отказаться от оливье в этом году. Респонденты признались, что салат им уже надоел. При этом часть их этих россиян никогда не любили это блюдо.

Оставшиеся 2% опрошенных проголосовали за вариант «другое». Они отметили, что будут есть оливье в праздничные дни, но не в саму новогоднюю ночь.

Специалист в области диетологии, директор клиники эстетической медицины Маргарита Королева до этого предупредила, что не стоит заготавливать оливье и любые другие салаты на все новогодние праздники, поскольку велик риск порчи блюд и отравления. Она также посоветовала не перегружать организм жирной пищей и алкоголем.

Ранее стало известно, сколько россиян планируют покупку живой елки на Новый год.

