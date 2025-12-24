На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам посоветовали не заготавливать оливье на все праздники

Диетолог Королева: не стоит заготавливать салат оливье на все праздники
Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Не стоит заготавливать оливье и любые другие салаты на все новогодние праздники, поскольку велик риск порчи блюд и отравления. Об этом в интервью «Радио 1» предупредила специалист в области диетологии, директор клиники эстетической медицины Маргарита Королева.

Она также посоветовала не перегружать себя жирной пищей и алкоголем. Что касается спиртного, его не стоит пить без закуски и смешивать.

Готовиться к праздникам, по ее словам, следует осознанно: заранее составлять список продуктов, готовить небольшими порциями и помнить, что магазины в каникулы работают.

«Запастись надо и ферментами, и сорбентами для того, чтобы необходимость оказать помощь себе или ближнему при переедании или отравлении», — добавила диетолог.

До этого Королева предложила рецепт оливье, который не только порадует вкусом, но позволит избежать чувства тяжести после праздничного ужина.

Вместо колбасы она посоветовала добавить в салат отварное мясо птицы или говядину, майонез заменить на домашний соус, соленые огурцы — на свежие, консервированный горошек — на замороженный, а морковь слегка недоварить, чтобы сохранить клетчатку.

Ранее стало известно, сколько россиян решились на кулинарные эксперименты в Новый год.

