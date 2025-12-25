На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач рассказал о причинах внезапной потери голоса

Врач Зайцев: нарушения голосового аппарата могут привести к потере голоса
Внезапная осиплость или потеря голоса могут появиться на фоне функциональных нарушений голосового аппарата. Об этом Pravda.Ru рассказал руководитель ЛОР-клиники доктора Зайцева, кандидат медицинских наук, врач высшей категории Владимир Зайцев.

«Звукоизвлечение человека происходит на выдохе, когда воздушная струя, проходя через сомкнутые голосовые складки, формирует звуковой сигнал. И когда складки не могут смыкаться, или одна из них находится в разомкнутом состоянии, возникает состояние афонии. Если смыкание происходит частично, развивается дисфония», — объяснил эксперт.

По его словам, потеря голоса может произойти из-за сильного волнения или перенапряжения. Справиться с этим может помочь вода, уточнил он. Если симптом повторяется регулярно, важно обратиться к специалисту и проверить здоровье, заключил Зайцев.

Врач-оториноларинголог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Игорь Маневич до этого говорил, что причины потери голоса могут быть самыми разными — от обычных респираторных инфекций или чрезмерной голосовой нагрузки до серьезных патологических процессов. При незначительной охриплости врач посоветовал обеспечить связкам полный покой на протяжении двух-трех дней.

Ранее врач рассказала, как определить симптомы начала гонконгского гриппа.

