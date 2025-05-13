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Россиянам рассказали, что делать при потере голоса

Врач Маневич: при потере голоса нельзя разговаривать даже шепотом
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Причины потери голоса могут быть самыми разными — от обычных респираторных инфекций или чрезмерной голосовой нагрузки до серьезных патологических процессов. Об этом в беседе с РИАМО рассказал врач-оториноларинголог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Игорь Маневич.

При незначительной охриплости врач посоветовал обеспечить связкам полный покой на протяжении двух-трех дней. При этом, по его словам, исключить следует даже шепот, поскольку он создает большее напряжение для связок, чем обычная речь. Кроме того, стоит отказаться от курения и алкоголя.

«Употребление теплой воды и травяных чаев, а еще проведение ингаляций с физраствором способствуют необходимому увлажнению. Восстановлению также помогает соблюдение щадящей диеты без острых, кислых, слишком горячих или холодных продуктов», — отметил врач.

Если потеря голоса сопровождается трудностями с дыханием, болезненным глотанием, отхаркиванием крови или необъяснимым снижением массы тела, необходимо срочно обратиться к врачу, предупредил Маневич.

Специалисты отмечают, что охриплость может быть признаком эндокринных проблем, нарушений ЖКТ, стресса и даже рака. Как различные заболевания вызывают перемены в голосе, какие типы изменений существуют и помогают ли народные методы в восстановлении, «Газете.Ru» рассказал врач-оториноларинголог, фониатр Дмитрий Шубин.

Ранее врач назвала три способа защиты от рака головы и шеи.

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