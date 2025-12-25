Врач объяснила, почему температура тела повышается без симптомов простуды

Повышение температуры тела без симптомов простуды может быть естественной реакцией организма на стресс или усталость. Об этом Pravda.Ru рассказала терапевт, врач-валеолог и нутрициолог Надежда Чернышова.

По ее словам, в этом случае у пациента нет кашля, насморка и других признаков недомогания. Это может быть следствием переутомления, недосыпа, эмоционального перенапряжения.

«Если температура не превышает 37,5 градусов и появляется на фоне усталости или стресса, достаточно просто отдохнуть — организм сам восстановится. Но если температура держится выше 38 градусов более трех дней или выше 37,5 в течение недели, это уже повод обратиться к врачу», — подчеркнула Чернышова.

Врач уточнила, что длительное повышение температуры может быть связано с хроническими воспалительными процессами, нарушением функции щитовидной железы и онкологическими заболеваниями.

Доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней №2 Пироговского Университета Эльвира Хачирова до этого рассказала «Газете.Ru», что резкое снижение температуры тела ниже 35 градусов может привести к серьезным последствиям для здоровья. Особую опасность представляет переохлаждение для сердечно-сосудистой системы, так как оно увеличивает риск развития осложнений, в том числе инфаркта миокарда, инсульта и аритмий.

