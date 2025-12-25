Врач рассказала, когда баня может навредить здоровью

Баню опасно посещать в состоянии алкогольного опьянения, поскольку это увеличивает риск возникновения сердечного приступа в пять раз. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

По ее словам, не стоит также отправляться туда при простуде.

«Отправиться в баню можно только в той ситуации, когда человек простыл и чувствует, что никак не может согреться, плюс ощущает небольшое першение в горле и начинающиеся насморк и кашель. Тогда это может стать профилактикой заболевания», — уточнила Чернышова.

Врач предупредила, что баня противопоказана пациентам, недавно перенесшим инфаркт миокарда и инсульт, людям с повышенным артериальным давлением, а также обостренными хроническими заболеваниями.

Кандидат медицинских наук, врач-кардиолог клиник «Атлас» Зухра Салпагарова до этого рассказала «Газете.Ru», что ходить в баню при отсутствии противопоказаний можно один-два раза в неделю. Перед посещением важно избегать голода, алкоголя и перегрева, соблюдать питьевой режим и защищать голову. Она отметила, что при ежедневном посещении бани велик риск обезвоживания, пересушивания кожи и чрезмерной нагрузки на сердце.

Ранее врач рассказала о пользе бани для кожи.