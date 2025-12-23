Врач рассказала о пользе бани для кожи

Посещение бани может улучшить состояние кожи, поскольку пар раскрывает поры и позволяет токсинам выходить наружу. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-дерматолог Екатерина Лебедева.

По ее словам, дополнительно можно сделать пилинг (например, рукавичкой кесса в хаммаме), чтобы удалить ороговевшие клетки.

«Глубокое очищение предотвращает появление крепи-кожи и улучшает микроциркуляцию. Завершение ритуала питательными маслами (аргановым или оливковым) закрепляет результат, делая кожу сияющей и упругой», — добавила Лебедева.

Специалист SPA-ухода Елена Соловьева добавила, что после бани можно окунуться в ледяную купель, чтобы снять мышечное воспаление и стимулировать выработку дофамина.

Кандидат медицинских наук, врач-кардиолог клиник «Атлас» Зухра Салпагарова до этого рассказала «Газете.Ru», что ходить в баню при отсутствии противопоказаний можно один-два раза в неделю. Перед посещением важно избегать голода, алкоголя и перегрева, соблюдать питьевой режим и защищать голову. Она отметила, что при ежедневном посещении бани велик риск обезвоживания, пересушивания кожи и чрезмерной нагрузки на сердце.

