На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Врач рассказала о пользе бани для кожи

Врач Лебедева: баня поможет улучшить состояние кожи
true
true
true
close
dotshock/Shuttrestock/FOTODOM

Посещение бани может улучшить состояние кожи, поскольку пар раскрывает поры и позволяет токсинам выходить наружу. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-дерматолог Екатерина Лебедева.

По ее словам, дополнительно можно сделать пилинг (например, рукавичкой кесса в хаммаме), чтобы удалить ороговевшие клетки.

«Глубокое очищение предотвращает появление крепи-кожи и улучшает микроциркуляцию. Завершение ритуала питательными маслами (аргановым или оливковым) закрепляет результат, делая кожу сияющей и упругой», — добавила Лебедева.

Специалист SPA-ухода Елена Соловьева добавила, что после бани можно окунуться в ледяную купель, чтобы снять мышечное воспаление и стимулировать выработку дофамина.

Кандидат медицинских наук, врач-кардиолог клиник «Атлас» Зухра Салпагарова до этого рассказала «Газете.Ru», что ходить в баню при отсутствии противопоказаний можно один-два раза в неделю. Перед посещением важно избегать голода, алкоголя и перегрева, соблюдать питьевой режим и защищать голову. Она отметила, что при ежедневном посещении бани велик риск обезвоживания, пересушивания кожи и чрезмерной нагрузки на сердце.

Ранее врач ответила, можно ли посещать баню при простуде.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Вино в онлайне: к чему приведет продажа алкоголя на маркетплейсах с 2026 года
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами